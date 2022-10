Kanye West va acheter un réseau social favorable à la droite

Le rappeur anciennement connu sous le nom de Kanye West propose d’acheter le réseau social de droite Parler peu de temps après avoir été expulsé de Twitter et d’Instagram pour des publications antisémites.

Parlement Technologies, propriétaire de la plate-forme, et West, légalement connu sous le nom de Ye, ont déclaré que l’acquisition devrait être finalisée au quatrième trimestre, mais des détails tels que le prix n’ont pas été révélés. Parlement Technologies a déclaré que l’accord comprend l’utilisation de services de cloud privé via l’infrastructure de cloud privé et de centre de données de Parlement.

West, qui est légalement connu sous le nom de Ye, a été exclu de Twitter et d’Instagram il y a une semaine pour des publications antisémites qui, selon les réseaux sociaux, violaient leurs politiques. Dans un message sur Twitter, Ye a déclaré qu’il irait bientôt “death con 3 on JEWISH PEOPLE”, selon des archives Internet, faisant une référence apparente à l’échelle des conditions de préparation de la défense américaine connue sous le nom de DEFCON.

Ye n’est pas étranger à la controverse, suggérant une fois que l’esclavage était un choix et appelant le vaccin COVID-19 “la marque de la bête”. Plus tôt ce mois-ci, il a été critiqué pour avoir porté un t-shirt “White Lives Matter” dans sa collection à la Fashion Week de Paris.

L’achat potentiel de Parler donnerait à Ye le contrôle d’une plate-forme de médias sociaux et un nouveau débouché pour ses opinions sans gardien.

“Dans un monde où les opinions des conservateurs sont considérées comme controversées, nous devons nous assurer que nous avons le droit de nous exprimer librement”, a déclaré Ye dans un communiqué préparé.

L’acquisition pourrait également donner un nouveau souffle à Parler, qui a lutté face à la concurrence d’autres plateformes favorables aux conservateurs comme Truth Social. Parler, qui a été lancé en août 2018, n’a commencé à prendre de l’ampleur qu’en 2020. Mais il a été mis hors ligne après l’attaque du 6 janvier 2021 contre le Capitole américain. Un mois après l’attaque, Parler a annoncé une relance. Il est revenu sur Google Play le mois dernier.

“Cet accord va changer le monde et changer la façon dont le monde perçoit la liberté d’expression”, a déclaré le PDG de Parlement Technologies, George Farmer, dans un communiqué préparé.