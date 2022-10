Kanye West va acheter l’application conservatrice de médias sociaux Parler – National

Kanye West (maintenant connu sous le nom de Ye) a accepté d’acheter le site de réseautage social controversé et conservateur Parler.

Parler, qui se présente comme “la première plate-forme mondiale de liberté d’expression”, a annoncé l’acquisition le lundi matin. L’application est souvent considérée par ses utilisateurs majoritairement de droite comme une alternative aux options de médias sociaux existantes comme Twitter ou Facebook.

Kanye West défend le t-shirt "White Lives Matter", qualifie Black Lives Matter d'"arnaque"

La société mère de Parler, Parlement Technologies, a écrit dans un communiqué : “L’acquisition assure à Parler un rôle futur dans la création d’un écosystème irrévocable où toutes les voix sont les bienvenues”.

L’année dernière, Parler a été contraint de se déconnecter après que les principaux fournisseurs de services ont accusé l’application de ne pas avoir contrôlé le contenu violent lié à l’attaque meurtrière du 6 janvier contre le Capitole américain par des partisans du président américain de l’époque, Donald Trump. Il a lancé sa nouvelle plate-forme en février 2021 avec “une technologie durable et indépendante”.

Parlement Technologies n’a pas divulgué le montant à payer par Ye. Cependant, dans le cadre de l’accord de principe, le personnel de Parler continuera à fournir un support technique pour l’application, comme les services de cloud privé.

“Ye est devenu l’homme noir le plus riche de l’histoire grâce à la musique et aux vêtements et adopte une position audacieuse contre sa récente censure de Big Tech, utilisant ses talents de grande envergure pour mener davantage la lutte pour créer un environnement véritablement non annulable”, le La déclaration de Parlement Technologies se lit comme suit.

Début octobre, Ye, 45 ans, s’est vu interdire de publier sur Instagram et Twitter à la suite de plusieurs commentaires erratiques et antisémites.

Le rappeur devenu créateur de mode a tweeté qu’il irait “death con 3 on JEWISH PEOPLE”. (Une référence à la condition de préparation de la défense – DEFCON – utilisée par les forces armées des États-Unis.)

Vous avez également posté captures d’écran de texte entre lui et Sean “Diddy” Combs sur Instagram avec la légende “Jésus est juif”.

Dans le message supprimé depuis, Ye a accusé Combs d’être contrôlé par le peuple juif. La conversation entre Ye et Combs a été stimulée par la sortie récente des t-shirts très controversés “White Lives Matter” de Ye dans le cadre de son événement Yeezy Season 9 à la Fashion Week de Paris.

Kanye West et Candace Owens portant des chemises « White Lives Matter » lors de l’événement Yeezy Season 9 à la Fashion Week de Paris.

Twitter / Candice Owens



Lire la suite:

“Dans un monde où les opinions conservatrices sont considérées comme controversées, nous devons nous assurer que nous avons le droit de nous exprimer librement”, a déclaré Ye dans la déclaration de Parlement Technologies.

Dans la déclaration, le PDG de Parlement Technologies, George Farmer, a déclaré: “Vous faites un pas révolutionnaire dans l’espace médiatique de la liberté d’expression et n’aurez plus jamais à craindre d’être retiré des médias sociaux.”

“Une fois de plus, Ye prouve qu’il a une longueur d’avance sur le récit médiatique hérité”, a déclaré Farmer.

Le contrat d’achat devrait être conclu au quatrième trimestre de 2022.

— Avec des fichiers de Reuters