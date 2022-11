Kanye West tweete “Shalom” après l’annulation du verrouillage de l’antisémitisme

Ye, qui a changé son nom de Kanye West l’année dernière, a envoyé deux tweets dimanche. L’un d’eux a fait référence à la raison pour laquelle il a été expulsé de la plate-forme le 4 novembre.

Ye a tweeté “Shalom :)” à ses 32 millions de followers dimanche, deux semaines après avoir été mis en lock-out pour commentaires antisémites.

Son retour sur la plateforme intervient après qu’Elon Musk a restauré des comptes supprimés pour des personnes comme Jordan Peterson, Andrew TateProject Veritas et ancien président Donald Trump. Le message de Ye a été précédé d’un “Test Testing Seeing if my Twitter is unblocked” plus timide, plus tôt dans la journée.

En octobre, Ye a tweeté qu’il allait dormir, mais que lorsqu’il se réveillerait, il “allait mourir avec 3 On JUIF PEOPLE”.

Il a ajouté que “vous avez joué avec moi et essayé de mettre à l’épreuve quiconque s’oppose à votre programme”. Twitter n’a pas supprimé le compte du rappeur, mais a verrouillé le rappeur hors de celui-ci, avec les tweets antisémites supprimés.

“Le compte a été verrouillé pour avoir enfreint les politiques de Twitter”, a déclaré un porte-parole de la société à l’époque.

L’accès à Twitter de Ye a été rétabli dans les jours qui ont suivi l’acquisition de la société par Elon Musk pour 44 milliards de dollars, bien que Musk ait dit qu’il n’était pas responsable de la décision.

Une semaine après avoir été exclu de Twitter, Instagram et Facebook, Ye a accepté d’acheter la plateforme de médias sociaux de droite Parler. Ye a annoncé plus tôt dans le mois sur Parler qu’il avait été exclu de son compte Instagram appartenant à Meta pendant 30 jours supplémentaires. La suspension, a-t-il dit, est intervenue après avoir publié une capture d’écran d’un message privé au fondateur de Def Jam Records, Russell Simmons, dans lequel Ye a déclaré qu’il allait faire en sorte que “vous savez qui” ait de meilleurs contrats et pratiques commerciales. “Je dois convaincre les hommes d’affaires juifs de rendre les contrats équitables ou de mourir en essayant”, a écrit Ye dans son message.

Les représentants de l’Anti Defamation League, un groupe de défense des droits civiques, n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de CNET.