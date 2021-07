Kanye West termine DONDA, assiste à Atlanta United contre Columbus Crew

L’Atlanta United FC a vu certains des plus grands groupes musicaux du monde assister à des matchs dans le passé, avec Wocka Flock et Big Boi d’Outkast parmi ceux qui professent leur amour pour les Five Stripes. Mais le match de samedi contre le Columbus Crew est passé à un niveau différent, nul autre que Kanye West prenant part aux débats.

West a installé un studio au Mercedes-Benz Stadium dans le but de terminer le travail sur son 10e album studio, « DONDA », avec 2 Chainz parmi ses collaborateurs. L’album devait sortir jeudi soir après un dévoilement devant 42 000 fans sur place, seulement pour que la sortie soit retardée.

Donc, avec un peu plus de temps à passer à Atlanta, West a décidé d’assister au match de samedi.

West s’est même senti assez à l’aise pour fréquenter le groupe de supporters d’Atlanta, la Terminus Legion.

Apparemment, Kanye West se promène toujours dans le stade Mercedes-Benz dans son #DONDA ajustement de la fête de sortie. 💀😂 pic.twitter.com/JTwCpKXKzr — . (@victoriamcbryde) 24 juillet 2021

Malgré la présence du vainqueur des Grammy dans les tribunes, Atlanta n’a pas pu remporter la victoire, s’inclinant 1-0 face aux champions en titre de la Coupe MLS.