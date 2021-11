Kanye West & Son Saint, 5 ans, match en noir pour un rendez-vous de football père-fils mignon — Photo et vidéo

Kanye West et son fils Saint, âgé de cinq ans, ont été filmés en train d’assister au match de football des Tampa Bay Buccaneers contre les Giants de New York le 22 novembre, vêtus de tenues noires et de masques faciaux.

Kanye West, 44 ans, et son fils Saint, 5 ans, a fait tourner les têtes lors d’un match de football qui a eu lieu au Raymond James Stadium de Tampa, en Floride, lundi soir. Le rappeur et le sosie ont été photographiés et filmés entrant dans la salle pour regarder le Les boucaniers de Tampa Bay prendre le Géants de New York et portait des tenues entièrement noires légèrement assorties, notamment une veste en cuir noir, un jean, des bottes et une casquette de baseball pour Kanye et un tee-shirt noir, un pantalon, des baskets et une casquette de baseball pour Saint.

Ye et Saint au match Giants vs Bucs à Tampa, Floride aujourd’hui (11.22.21) pic.twitter.com/7H1IbhtcYP – Photos de vous (@PhotosOfKanye) 22 novembre 2021

Le duo a également secoué des masques noirs et n’a pas prêté beaucoup d’attention aux caméras tout en passant rapidement devant une foule. Le compte Instagram officiel des Buccaneers a partagé une photo et un clip vidéo du grand moment où ils sont entrés dans le stade avec la légende : « M. L’ouest est dans le bâtiment.

La dernière sortie de Kanye et Saint survient un peu moins de deux semaines depuis que Saint a fait la une des journaux pour son apparition sur une nouvelle photo avec ses frères et sœurs dans un article partagé par sa mère, Kim Kardashian, 41. La mère de quatre enfants a également montré des filles Nord, 8 et Chicago, 3, ainsi qu’un autre fils Psaume, 2, dans les adorables instantanés et les a appelés tous son « cœur et âme » dans la légende.

Kanye et Kim coparentent leurs enfants depuis que Kim a demandé le divorce en février et leurs récentes sorties et publications semblent prouver que tout se passe bien. Une source a précédemment déclaré PERSONNES que Kanye allait s’assurer qu’il passait autant de temps que possible avec ses enfants même si lui et Kim étaient ensemble depuis plus longtemps et insistait sur le fait que c’était important pour Kim aussi.

« C’est très important pour elle que les enfants passent le plus de temps possible avec Kanye », a déclaré la source au média. «Kim essaie d’être solidaire. Elle se concentre sur la coparentalité. Rien n’a changé autrement. Ils vont toujours de l’avant avec le divorce », a déclaré la source.