Kanye West s’excuse pour les propos de George Floyd

Kanye West donne une interview impulsive et s’excuse pour ses commentaires de George Floyd disant que le contrecoup qu’il reçoit est comme un genou sur son cou.

Kanye West a connu des montagnes russes en octobre. La semaine dernière, il a perdu son contrat avec Adidas, marquant la fin des baskets Yeezy pour le moment. Ye aurait tenté de se rendre à Skechers pour trouver une nouvelle maison pour ses baskets, mais deux dirigeants de l’entreprise l’ont escorté.

Ce week-end, Kanye West a décidé de parler aux médias en quittant le match de basket de sa fille et a eu un moment pour réfléchir aux événements récents.

“J’ai eu des expériences où j’avais l’impression d’être en équipe”, a déclaré West. « Et je n’avais pas réalisé que ce terme serait antisémite. J’ai donc eu une médiation avec Adidas aujourd’hui et je pense qu’Adidas avait l’impression que parce que tout le monde se liguait contre moi, ils avaient le droit de prendre mes créations. “J’ai l’impression que c’est Dieu qui m’humilie en ce moment”, a-t-il poursuivi. « Parce qu’il y a deux choses qui se passent. Souvent, lorsque je disais “Je suis l’homme noir le plus riche”, ce serait une défense que j’utiliserais pour la conversation sur la santé mentale.” “Ce qui se passe en ce moment, c’est que je suis humilié. Une autre chose qui m’arrive, c’est d’être brûlé jusqu’à la chair chaque jour, cela prouve en fait ce que j’avais à dire. Quand je suis allé à la médiation, ce que je veux dire, c’est que les Noirs sont comme d’accord, ‘Lex Friedman vous a demandé de vous excuser, Piers Morgan vous a demandé de vous excuser auprès des Juifs, mais vous ne nous avez jamais présenté d’excuses pour le commentaire de George Floyd qui nous a fait se sentir mal.'” “Lorsque l’idée de Black Lives Matter est sortie, cela nous a réunis en tant que peuple”, dit-il. “Alors quand j’ai dit ça et que j’ai remis en question la mort de George Floyd, ça a blessé mon peuple. Ça a fait mal aux Noirs. Donc, je veux m’excuser [unclear] parce que Dieu m’a montré par ce que fait Adidas et par ce que font les médias, je sais ce que ça fait d’avoir un genou sur le cou maintenant. Alors merci Dieu de m’avoir rendu humble et de m’avoir fait savoir ce que je ressentais vraiment. Parce que comment l’homme noir le plus riche pourrait-il jamais être humilié autrement que d’être fait pour ne pas être milliardaire devant tout le monde sur un seul commentaire.

Il semble que Kanye et Adidas aient un long chemin à parcourir dans leur séparation, mais Ye semble tout prendre et perdre le statut de milliardaire a été un signal d’alarme. Ce n’est sûrement pas la dernière fois que nous entendrons parler de ses réflexions sur la récente réaction brutale et la tentative d’annulation.

L’étincelle d’antisémitisme de Ye fait toujours rage, malheureusement. Hier soir, après le match de football universitaire de Géorgie et de Floride, “Kanye avait raison à propos des juifs” a été affiché alors que les fans quittaient l’arène.

