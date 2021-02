KANYE West s’est « résigné à la réalité » après que Kim Kardashian a demandé le divorce vendredi.

Le rappeur de 43 ans « cherche désormais l’aide de conseillers » alors que leur séparation est devenue officielle.

Le L’incroyable famille Kardashian Star a demandé le divorce de Kanye plus tôt vendredi.

Une source proche de la Célèbre rappeur Raconté GENS qu’il «n’est pas content» du divorce, mais qu’il a accepté que son mariage soit terminé.

L’initié a déclaré: « Il savait que cela allait arriver, mais cela ne facilite pas les choses.

« C’est une journée sombre pour lui. »

La source a poursuivi: «C’est aussi amical que possible, mais amical ne veut pas dire joyeux ou idéal.

« Cela signifie simplement qu’ils sont adultes à propos de tout. »

Le père de quatre enfants recherche également une aide professionnelle, comme l’a expliqué l’initié: « Kanye voit des conseillers et des conseillers pour l’aider à traverser cette situation. C’est difficile pour lui et il n’est pas heureux, mais il se résigne à la réalité. »

Kim Vendredi, après des mois de spéculation, le couple avait officiellement demandé le divorce après des mois de spéculation.

TMZ a rapporté que la femme de 40 ans demandait la garde légale et physique conjointe des quatre enfants du couple.

Des sources proches de la célèbre famille ont déclaré à TMZ que Kanye était « d’accord » avec l’accord de garde partagée car ils étaient « engagés à la coparentalité ensemble ».

L’initié a ajouté qu’un prenup a déjà été arrangé pour gérer la fortune massive de 2 milliards de dollars de la paire et aucune des parties ne conteste l’accord.

L’étoile KUWTK est estimé à d’une valeur d’environ 900 millions de dollars, selon Forbes.

Pendant ce temps, le musicien et créateur de mode lauréat d’un Grammy a une valeur nette de plus de 1,2 milliard de dollars.

Le célèbre couple s’est marié en 2014, alors qu’ils partagent leurs filles North, 7 ans, Chicago, 3 ans, et leurs fils Saint, 5 ans, et Psalm, un petit garçon d’un an.

Le mariage était le troisième de Kim, car le fondateur de SKIMS était auparavant l’épouse de l’auteur-compositeur Damon Thomas au début de la vingtaine et avait un tristement célèbre mariage de 72 jours avec le joueur de la NBA Kris Humphries en 2013.

Pendant ce temps, le mariage était le premier du magnat de Yeezy, bien qu’il daté antérieurement Chanel Iman, Amber Rose, Alexis Phifer, Sessilee Lopez, Selita Ebanks, Brooke Crittendon et Sumeke Rainey.

La spéculation selon laquelle il y avait des problèmes au paradis a commencé lorsque Kanye a fait une série d’allégations sauvages contre Kim et elle famille sur Twitter et lors d’un rassemblement présidentiel en juillet.

À l’époque, Kanye a réclamé sa femme envisagé d’avorter son aîné North et a affirmé qu’il avait essayé de divorcer après avoir rencontré l’ex-Meek Mill de Nicki Minaj dans un hôtel il y a deux ans.

Kanye échec de la candidature présidentielle mettre un tendre leur mariage, ce qui les a conduits à vivant aux «extrémités opposées de la maison» et résider finalement dans différents états.

Avant que Kim ne dépose les documents, un source a dit au soleil que les choses peuvent sembler «amicales» au début, mais que cela «deviendra moche» alors qu’ils se battent pour la garde.

L’initié a révélé: «Aucun d’eux ne veut avoir l’air d’être le perdant de ce divorce et ils se battront tous les deux pour leurs enfants. Kim a clairement indiqué qu’elle voulait la garde complète, donc si Kanye essaie de la combattre, la bataille pour la garde sera brutale. «