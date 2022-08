Kanye West s’est moqué d’avoir vendu la collection de vêtements Yeezy Gap à partir de ce qui ressemble à des sacs poubelles

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Kanye West, qui a déclaré la semaine dernière qu’il était inspiré par les “sans-abri”, vendrait sa nouvelle collection de mode à partir de ce qui ressemble à des sacs poubelles.

Un tweet viral pris par un acheteur qui montrait la collection Yeezy Gap de West débordant au hasard de sacs noirs a déclenché une réaction violente de la part de certains fans.

“C’est ainsi qu’ils vendent Yeezy GAP”, indique le tweet. “Le vendeur a dit que Ye s’était fâché quand il avait vu qu’ils l’avaient sur des cintres et c’est comme ça qu’il le voulait. Ils ne vous aideront pas non plus à trouver votre taille, vous n’avez qu’à tout fouiller.”

L’utilisateur a ensuite tweeté : “Vous pensez que Kanye est en colère contre moi ??”

Un commentateur a écrit : “Le fétichisme de Balenciaga et Kanye avec les sans-abri en tant que ‘muses de la mode’, c’est tout ce qui ne va pas avec les milliardaires… ils ne voient plus le sort des gens, ils ne voient pas les humains qui souffrent, ils voient des opportunités d’être ” énervé” et en tirer profit… c’est dégoûtant.” La collection est conçue par Balenciaga.

“Travailler chez Yeezy Gap va être un enfer”, a écrit un autre, tout en montrant un extrait d’une sitcom d’acheteurs insistants.

Un troisième a écrit: “Pêcher un sweat à capuche à 240 $ dans un sac poubelle.”

Un autre acheteur, qui a pris une photo dans un autre magasin, a déclaré que les vêtements y étaient pliés et que les employés avaient aidé à trouver des tailles, mais que les vêtements semblaient toujours être dans des sacs.

Un autre commentateur a déclaré qu’il était “en colère” contre “la prétention générale que Ye a fait une demande étrange sur son trône de folie, alors maintenant tout le monde doit fouiller dans les sacs pendant une heure pour trouver la taille de ce que vous cherchez. Tout est performatif et ennuyeux.”

“Enfin, quelque chose pour satisfaire mon instinct de creuser”, a plaisanté un autre.

Un commentateur qui a déclaré avoir vu le même présentoir dans un magasin de Houston a écrit: “En tant qu’ancien responsable des visuels, je peux dire que cela me ferait quitter mon travail si j’étais toujours dans l’équipe des visuels.”

Une personne qui n’était pas d’accord a dit : « Pas étonnant que vous [are] l’ANCIEN manager” parce qu’ils “ne peuvent pas voir la vision créative”.

La collection de West a été créée en février et est arrivée dans les magasins le mois dernier.