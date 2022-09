Kanye West serait en couple avec le top model Candice Swanepoel

Kanye West a déjà enfermé un autre mannequin célèbre suite à sa série de relations au milieu de son divorce avec Kim Kardashian.

La Donda le rappeur sort avec le mannequin de 33 ans Candice Swanepoel, selon les rapports de HE.

“Kanye et Candice sortent ensemble et leur relation est nouvelle”, a déclaré une source à la publication cette semaine. «Ils s’aiment et sont satisfaits de la façon dont les choses se passent jusqu’à présent. Ils se sont connectés sur la mode et la créativité. Kanye est enthousiasmé par Candice.

Ces deux-là n’essaient pas non plus de garder leur romance privée. Jeudi, Ye a republié une histoire Instagram avec Swanepoel qui les montre ensemble derrière une vitre floue. Sur la photo, West porte son look signature – un sweat à capuche et une veste en cuir – tandis que Candice porte un pantalon rose vif et un haut noir avec une veste argentée.

Non seulement le rappeur et le mannequin sortent ensemble, mais ils travaillent également ensemble, ce qui semble être la façon dont ils se sont rencontrés. Swanepoel est présenté dans la nouvelle campagne YZY SHDZ de West, avec Kanye publiant une photo du modèle avec une tête chauve tout en portant de nouvelles nuances argentées YZY sur son Instagram. Il a également partagé une image d’elle seins nus du même tournage.

“La vision du tournage était si claire mais m’a également permis d’y apporter mon point de vue”, a déclaré Swanepoel. Vogue sur la campagne. “De plus, c’était excitant de faire partie de quelque chose dont je savais qu’il deviendrait instantanément emblématique.”

Il y a quelques mois à peine, en avril, Candice a également posé pour la campagne SKIMS de l’ex-Kim Kardashian de Kanye lorsque la star de télé-réalité a fait appel à Tyra Banks, Heidi Klum et Alessandra Ambrosio pour une séance photo emblématique. C’est peut-être à ce moment-là que Kanye a jeté son dévolu sur le mannequin.

Quant à l’histoire des relations de Ye depuis la séparation de Kim, ce n’est pas le premier modèle avec lequel il sort. En 2021, West a été repéré en France avec l’ex de Bradley Cooper, Irina Shayk. Il est également sorti avec le mannequin Chaney Jones et l’actrice mannequin Julia Fox.