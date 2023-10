Kanye West s’en va après que la pédicure lui ait « fait du mal » – Hollywood Life

Crédit d’image : Agence de presse Image/NurPhoto/Shutterstock

Kanye « Ye » Ouest a été vu en train de s’enfuir après avoir accusé un prothésiste des ongles de l’avoir « blessé » lors d’une pédicure. Dans la vidéo partagée par son ami Ty Dolly $ign via ses Stories Instagram, le rappeur de 46 ans a snobé l’ouvrier en refusant qu’il « ne fasse pas le reste ».

Le clip montrait Ye assis sur une chaise en face du pédicure pendant qu’elle – dont le visage était censuré avec un emoji – lui coupait les ongles des pieds. Ty, 41 ans, était assis près de Ye sur un canapé au centre de la vidéo. Après avoir ressenti une douleur apparente pendant la pédicure, l’artiste de « Stronger » a retiré son pied et a dit : « Whoa ! Non, je ne ferai pas le reste. Je ne vais pas le faire.

L’employée l’a alors entendu essayer d’expliquer la procédure, ce à quoi Ye l’a interrompue en disant sévèrement : « Oh non, je ne vais pas le faire. Ce sont mes orteils. Ce sont mes orteils. Ce sont mes orteils. Je ne vais pas le faire. Ça fait mal. »

« Et les mains ? » a-t-elle demandé à Ye, avant qu’il n’aboie : « Non ! Merci beaucoup. »

Le rappeur « Jesus Walks » s’est alors approché de son ami pour poursuivre une conversation séparée avec lui. Ty a maintenu une expression faciale impassible après avoir été témoin de ce moment inconfortable.

Ye a récemment fait la une des journaux sur un certain nombre de sujets différents, parmi lesquels son ex Julia Renardles révélations de sur leur histoire d’amour passée dans ses mémoires, Dans l’évier. Dans une nouvelle interview avec le Los Angeles Timesle Pierres précieuses non taillées L’actrice de 33 ans a affirmé qu’elle se sentait « armée » par Ye pendant leur relation.

« Je l’ai vraiment compris à un niveau viscéral », a expliqué Julia à la publication en septembre tout en ajoutant qu’elle « pensait qu’en fin de compte, j’aiderais une situation précaire », faisant référence à son divorce avec son ex-femme. Kim Kardashian. « Mais j’ai appris très vite que j’étais en train d’être transformé en arme. Je me sentais juste comme sa petite marionnette », a conclu Julia. Vous n’avez pas répondu publiquement aux déclarations de Julia à son sujet.

De plus, un nouveau Courrier quotidien le rapport affirmait que l’artiste « Heartless » exigeait sa femme actuelle, Bianca Censori, de suivre son « ensemble de règles », qui comprendrait « ne jamais parler »[ing] et porter[ing] ce qu’il veut qu’elle porte.

Kanye et Bianca se seraient mariés en janvier lors d’une cérémonie de mariage privée à Beverly Hills. Tout au long de l’année, le couple a été vu en train de promouvoir différents looks à la mode. Ils sont désormais en Europe, où Bianca pose depuis plusieurs semaines dans des tenues uniques.