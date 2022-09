Kanye West s’en prend à Kim Kardashian, et plus sur Instagram

Prenez votre pop-corn Kanye West est de retour sur Instagram exprimant ses frustrations à la fois dans sa vie personnelle et dans sa vie professionnelle.

Depuis quelques mois, Kanye West est en pause sur les réseaux sociaux, travaillant vraisemblablement sur sa collaboration avec Yeezy Gap. Au cours des derniers jours, cette pause a pris fin et Ye parle et avertit les abonnés de saisir le pop-corn. L’un des messages de Kanye a revisité un problème persistant qu’il a avec l’endroit où ses enfants vont à l’école. Kanye a ouvert sa propre école DONDA et insiste sur le fait que ses enfants ne devraient pas fréquenter le Sierra Canyon.

L’émission ne s’est pas arrêtée là avec Ye postant un message texte montrant un message de Kris Jenner le suppliant de ne pas la mentionner car le message lui causait du stress. Ye a répondu en réaffirmant qu’il devrait avoir son mot à dire sur l’endroit où ses enfants vont à l’école. Dans le même message, il a également mentionné que ses enfants ne feraient pas Playboy comme Kim Kardashian et d’autres avant de dire que les Clinton pouvaient venir le chercher.

Kanye continue d’exprimer ses problèmes avec Adidas et Gap avant de donner une balle perdue à Pete Davidson

Il y a deux jours, Ye a mis en ligne une vidéo dans un discours passionné avec des dirigeants de GAP soulignant leur manque d’organisation en ne diffusant pas de publicités plusieurs fois et en n’utilisant même pas les adresses e-mail qu’il a fournies. Hier, il a continué à appeler GAP et a même jeté Adidas dans le mélange. À un moment donné, il a même fait appel au soutien des «donateurs de sperme» Tristan Thompson et Travis Scott qui font également partie de l’arbre généalogique Kardashian. Peut-être que le coup le plus dur et le plus drôle est allé à Pete Davidson avec Ye demandant comment se portent les tatouages ​​​​de ses enfants dans «l’unité de traumatologie».

Ce matin, Kanye a supprimé tous ses messages d’hier en choisissant plutôt de publier un simple récapitulatif du message d’hier. Dans le message, il met en évidence les puces d’hier. GAP est avoir des réunions sans lui, Adidas produisant des coloris non autorisés et les décisions de scolarisation de ses enfants. Tous ces problèmes ne conviennent pas à Kanye et il est déterminé à les combattre, peu importe ce que tout le monde pense. Les messages d’hier ont été critiqués par les médias sociaux, mais le récapitulatif d’aujourd’hui semble être le meilleur message que Kanye ait livré aux parties impliquées sans laisser de place à une mauvaise interprétation.