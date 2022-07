Kanye West se retire de la deuxième performance en tête d’affiche du festival de musique

Kanye West ne se produira plus au festival de musique Rolling Loud Miami 2022 le vendredi 22 juillet.

Les organisateurs du festival ont annoncé dimanche que le rappeur ne serait plus la tête d’affiche de la soirée d’ouverture du vendredi 22 juillet. Kid Cudi prendra sa place.

“En raison de circonstances indépendantes de notre volonté, Ye ne se produira plus à Rolling Loud Miami 2022”, a tweeté Rolling Loud, à côté d’une nouvelle affiche avec le nom de Kid Cudi dans la tête d’affiche de vendredi.

Cudi a également partagé l’affiche en écrivant: “Rager boy coming coming.”

Les co-fondateurs de Rolling Loud, Tariq Cherif et Matt Zingler, ont expliqué l’annulation dans une déclaration à Billboard.

“Nous attendions avec impatience Ye en tête d’affiche de Rolling Loud Miami 2022. Nous avons passé des mois à travailler avec lui et son équipe sur la performance. Malheureusement, Ye a décidé qu’il ne jouerait plus. C’est la première fois qu’une tête d’affiche réussit. notre émission, et bien que nous ne le prenions pas à la légère, nous lui souhaitons le meilleur. Nous sommes impatients d’accueillir Kid Cudi en tête d’affiche à Miami, et nous avons hâte de voir ce qu’il nous réserve.”

C’est le deuxième festival auquel Ye s’est retiré cette année. Il s’est également retiré de sa tête d’affiche à Coachella en avril. The Weeknd et Swedish House Mafia ont remplacé l’icône du hip-hop.

