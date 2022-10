Kanye West se moque de Hailey Bieber et Drake au sujet d’une romance passée – Hollywood Life

Voir la galerie





Kanye “Ye” West vient de se retourner et de traîner Canard dans sa dernière diatribe Instagram vendredi matin quelques jours seulement après avoir félicité le rappeur pour avoir aimé l’un de ses messages choquants. Dans le message supprimé depuis, vu icil’homme de 45 ans Donda le rappeur a dit à Drake, 35 ans, d’aller chercher sa “fille” avant qu’il ne s’énerve. Avec sa légende, Kanye a partagé une capture d’écran d’un 2016 Divertissement ce soir article qui s’intitulait « Devenir sérieux ? » Drake porte le collier ‘H’ de Hailey Baldwin après un rendez-vous amoureux ».

Comme les fans le savent, Hailey Bieber, née Baldwin, 25 ans, est mariée à Justin Bieber depuis quatre ans. Cependant, en 2016, il y avait des rumeurs selon lesquelles elle et le hitmaker “God’s Plan” avaient déclenché une romance. La plus grande relation de Drake avant cela était avec Rihannaqui a depuis mis au monde un bébé avec le rappeur A $ AP Rocky. Drake a aussi un enfant, Adonisqu’il a accueilli en secret avec son ex, Sophie Brussauxen 2017.

Hailey avait déjà été abordée par Kanye plus tôt dans la semaine lorsqu’il l’avait appelée “le travail du nez Hailey Baldloose”. Les insultes sont venues après qu’elle se soit levée pour Vogue éditeur Gabriella-Karefa Johnson suite aux attaques très évidentes sur sa place dans le monde de la mode par Kanye “Mon respect pour toi est profond mon amie!” elle a écrit sur son histoire Instagram. Elle a ajouté : « Te connaître, c’est t’adorer et travailler avec toi est un honneur. le plus gentil. le plus talentueux. le plus amusant. le plus chic.

Une fois que le commentaire “baldloose” a été fait et que les médias l’ont repris, Kanye a partagé une capture d’écran d’un article et a demandé à Justin, 28 ans, s’il était “annulé à nouveau”. Dans un article de suivi défendant sa critique de la Vogue rédacteur en chef, il a mentionné le chanteur de “Baby” une fois de plus. “JUSTIN OBTENEZ VOTRE FILLE AVANT QUE JE ME FOUSE”, a-t-il écrit. Selon une source proche de Justin, il était “vraiment assez déçu” que Kanye l’ait amené, lui et sa femme, dans sa tirade.

“Il avait tellement d’amour et de respect pour le gars, et ils étaient amis depuis de nombreuses années”, a déclaré l’initié. HollywoodLa Vie EXCLUSIVEMENT. “Kanye a donné tellement de conseils à Justin depuis qu’il le connaît, et il a été une source de sagesse et de conseils.”

“C’était vraiment un coup bas de s’en prendre à Hailey alors qu’elle n’avait rien fait de mal”, ont-ils poursuivi. “Justin est déchiré s’il doit répondre ou non aux insultes de Kanye. Tout le monde autour de lui dans son camp le déconseille. Ils pensent tous que répondre ne ferait qu’ajouter de l’huile sur son feu. Justin a assez de soucis en ce moment que d’être pris dans ce drame. Il est passé du drame il y a des années.

Drake, ni Hailey, n’ont répondu aux messages de Kanye.