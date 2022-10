Kanye West se lie avec North Sitting Courtside lors d’un match de basket – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : CelebCandidly/MEGA

Kanye West45 ans, a été aperçu assis au bord du terrain avec sa fille Nord Ouest9 ans, lors d’un moment de son match de basket à Thousand Oaks, en Californie, le 21 octobre. La rappeuse, qui a récemment fait la une des journaux pour avoir été retirée de la grande marque Balenciaga, Vogue, avait l’air détendu alors qu’il portait un sweat à capuche noir avec la capuche sur la tête, un pantalon noir et des bottes noires. Il portait également une casquette de baseball sous le capot et montrait des poils sur le visage.

North portait son uniforme de basket-ball noir et blanc et ses chaussettes noires alors que ses cheveux étaient tirés en une queue de cheval basse. À un moment donné, elle s’est levée et a semblé avoir une conversation avec son père alors que les spectateurs autour d’eux ont aperçu leur lien. Le jeu a été l’un des nombreux auxquels Kanye a été repéré récemment.

Outre la créatrice de “Jesus Walks”, la mère de North, Kim Kardashian était au match mais elle s’est assise séparément de son ex, selon Nous hebdomadaire. Elle a été photographiée marchant dehors avec son fils Saint, 6 ans, alors qu’elle portait un débardeur noir flatteur avec des leggings et des tongs assortis. Elle avait également ses longs cheveux blonds détachés et portait un sac à main dans une main alors qu’elle gardait Saint près de l’autre.

La présence de Kanye et Kim au match de North survient un jour après que Balenciaga a annoncé qu’il coupait les liens avec Kanye, dans un communiqué. Bien qu’il ait ouvert le défilé de la marque à la Fashion Week de Paris plus tôt ce mois-ci, la plus grande entreprise de mode a commencé à s’éloigner de lui après avoir publié une série de messages antisémites controversés et d’autres messages offensants sur les réseaux sociaux au cours des dernières semaines. “Balenciaga n’a plus aucune relation ni aucun projet de projets futurs liés à cet artiste”, indique le communiqué. WWD.

Vogue et son rédacteur en chef Anna Wintour a emboîté le pas le lendemain quand il a été rapporté qu’ils s’éloignaient également de tout type de relation avec Kanye pour la même raison. “Anna en a assez”, a déclaré une source Page 6. “Elle a dit très clairement dans Vogue que Kanye ne faisait plus partie du cercle restreint.” Parmi les autres marques dont Ye a été coupé ou dont la relation a été examinée, citons Gap, Adidas et Nike.