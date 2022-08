Kanye West rôtit Pete Davidson après sa rupture avec Kim Kardashian : “MORT À 28 ANS”

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Kanye West est entré dans le chat.

Après un week-end chargé pour la famille Kardashian, le rappeur et futur ex-mari de Kim Kardashian, West s’est rendu sur Instagram pour reconnaître la fin de la relation de neuf mois entre Pete Davidson et Kardashian.

Jamais du genre à cacher ses sentiments, West a publié une fausse couverture du “New York Times” déclarant Skete Davidson, le surnom que West avait pour Pete, comme “mort à 28 ans”.

L’aversion et l’inconfort de West vis-à-vis de la relation entre Kardashian et Davidson ont été hostiles et encombrants depuis le début.

L’artiste “Jesus Walks” a partagé une pléthore de diatribes supprimées depuis sur leur relation, se méritant même une suspension de la plateforme sociale.

L’obsession de West pour la relation découle apparemment de son désintérêt pour le divorce.

Dans une publication Instagram précédemment supprimée faite par le rappeur de Kardashian et Davidson passant la Saint-Valentin ensemble, West a écrit: “JE N’AI PAS DE BOEUF AVEC KIM J’AIME MA FAMILLE ALORS ARRÊTEZ CE RÉCIT QUE JE N’ABANDONNE PAS MA FAMILLE.”

Le couple partage quatre enfants ensemble, North, Saint, Chicago et Psalm.

Pendant ce temps, Davidson, qui tourne actuellement un film en Australie, a été photographié portant une chemise sur laquelle on peut lire : “Quoi… j’ai envie de merde”, le lendemain des rumeurs selon lesquelles lui et Kardashian étaient terminés.

Davidson n’a pas commenté la publication Instagram de West.

Les fans se sont tournés vers la section des commentaires de Ye, avec un mélange de réactions.

L’un d’eux a écrit : “YE IS BACK I REPEAT YE IS BACK” tandis qu’un autre a commenté : “Enlevez ça Dieu. Vous êtes libre de vous élever.”