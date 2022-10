Kanye West riposte à Howard Stern en le comparant à Hitler Mopays.com

Kanye West45 ans, ciblé Howard Stern68 ans, après que l’animateur de l’émission de radio ait comparé le rappeur à Hitler pour son comportement antisémite qui a indigné d’autres célébrités et d’énormes entreprises. “Quelle est la version des excuses à moins d’embrasser le d ** k de Howard Stern?” Vous avez dit sur le Podcast de Lex Friedman le mardi 25 octobre. “C’est tout l’intérêt, Howard Stern, personne ne veut t’embrasser, alors ferme ta gueule !” Kanye a ajouté.

Kanye a admis Lex Friedmann, qui est juif, tout comme Howard, qu’il “contrarie” le “roi de tous les médias” en le narguant sur le podcast. «J’étais fan de toi; maintenant vous faites juste du clickbait comme tout le monde, maintenant vous n’êtes qu’un vieil homme triste Howard », a déclaré Ye. Il a poursuivi en disant: “Maintenant, Howard Stern, c’est la première fois que quelqu’un prononce votre nom depuis des années – votre famille ne dit pas votre nom à moins qu’elle n’appelle pour faire payer ses factures.”

Kim KardashianL’ex de Howard a également accusé Howard d’être “jaloux” de lui. “Je pense qu’il est juste jaloux – pas seulement jaloux de mon c ***, il est jaloux que j’ai commencé ma campagne plus tôt que lui. Tu dois abandonner cette jalousie, Howard. Kanye a continué à doubler son antisémitisme pendant la Lex Friedmann Podcast interview.

Comme nous l’avons signalé précédemment, Howard a comparé Kanye à Hitler dans l’épisode du 19 octobre de Le spectacle d’Howard Stern. Howard a critiqué Kanye et a déclaré que le rappeur – qu’il appelait un « connard » – ne devrait pas obtenir un laissez-passer gratuit simplement parce qu’il est « malade mental », après que Kanye ait refusé de s’excuser pour ses messages antisémites. “C’est tellement déprimant”, a déclaré Howard lors de son émission. “Je veux dire, Kanye était fou de plaisir. Maintenant, il est comme Hitler. Howard a également demandé pourquoi Kanye n’avait pas été placé sous tutelle comme Britney Spears était de 13 ans.

“F * ck cette autodéfense de maladie mentale.” Howard Stern en a marre des diatribes antisémites de Kanye West et n’accepte plus l’excuse des « problèmes de santé mentale ». (Via Mediaite et SiriusXM) pic.twitter.com/j0vQ1tkloU

—Mike Sington (@MikeSington) 19 octobre 2022