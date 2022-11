Kanye West revient sur Twitter et annonce sa course à la présidentielle : “Shalom”

Kanye West a annoncé sa candidature pour 2024 à la Maison Blanche. Le rappeur s’est présenté sans succès à la présidence en 2020.

La nouvelle vient avec son retour sur Twitter après avoir été banni pour ses commentaires antisémites et son comportement raciste.

“Shalom”, a-t-il tweeté à son retour, ce qui a provoqué un contrecoup pour Elon Musk au milieu de sa prise de contrôle.

Le compte Twitter de Kanye West a été rétabli lors du rachat de l’application de réseau social par Elon Musk.

Musk a également levé l’interdiction de l’ancien président américain Donald Trump – il a été suspendu en 2021 pour incitation potentielle à la violence au milieu de ses partisans prenant d’assaut le Capitole américain – après avoir récemment annoncé sa candidature pour 2024 à la Maison Blanche.

Par coïncidence, Ye a également partagé sa deuxième candidature à la présidence dimanche avant de tweeter de manière controversée “Shalom”, avec un emoji au visage souriant. Ceci après avoir été banni de la plateforme suite à ses sentiments antisémites.

Musk a décidé de lever les deux interdictions de Twitter malgré contrecoup et un exode maximal du personnel et des utilisateurs craignant que l’application ne devienne un terreau fertile pour le “discours de haine sous le voile de la liberté d’expression”.

Après sa course infructueuse en 2020, Ye a déclaré aux paparazzi dimanche qu’il se présenterait à la présidence et a confirmé la nouvelle dans un vidéo partagé par X17onlineVideo.

“Oui… C’est simple… C’est juste que nous nous dirigeons vers l’avenir”, a-t-il dit.

Il a également révélé que la personnalité politique de droite alternative Milo Yiannopoulos “travaillait sur la campagne”.

Ye a d’abord fait allusion à sa candidature à la Maison Blanche plus tôt cette année, partageant des marchandises. Le clip l’a vu montrer plus de produits dérivés de Balenciaga, malgré la rupture des liens entre la maison de couture et le rappeur, avec “YE24” dessus.