Kanye West revient sur Twitter après des restrictions pour les messages antisémites

Ye, le rappeur anciennement connu sous le nom de Kanye West, est revenu sur Twitter après une pause de plus de deux semaines. Ye avait auparavant son compte verrouillé après avoir fait une série de remarques antisémites.

Dimanche, il a tweeté pour vérifier si son compte fonctionnait.

Ye a suivi cela avec “Shalom”, une salutation en hébreu.

Les tweets marquent le retour d’une autre figure controversée sur Twitter suite à l’acquisition de la société par Elon Musk. L’exécutif milliardaire a déclaré samedi qu’il rétablirait le compte de l’ancien président Donald Trump.

Contrairement à Trump, Ye n’a jamais reçu d’interdiction pure et simple de Twitter. Au lieu de cela, la société a verrouillé son compte le 10 octobre pour une durée indéterminée, après que le rappeur ait publié un certain nombre de remarques antisémites qui se sont transformées en commentaires menaçants et haineux à l’égard des Juifs.

Ye n’a pas tweeté après le 9 octobre jusqu’au 3 novembre. On ne sait pas quand Twitter a déverrouillé son compte.

Musk a déclaré fin octobre qu’il n’était pas derrière la restauration du compte de Ye.

Dimanche, Musk a répondu au retour de Ye sur Twitter.

En réponse à son lock-out sur Twitter le mois dernier, Ye a accepté d’acheter la plate-forme de médias sociaux conservatrice Parler.

Les explosions antisémites de Ye ont conduit d’importants partenaires commerciaux à conclure des accords avec le rappeur.

Adidas a mis fin à son partenariat avec Ye le mois dernier tandis que Gap et Foot Locker ont annoncé qu’ils retireraient les produits de la marque Yeezy du rappeur de leurs magasins.