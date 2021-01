Kanye West a été repéré à Los Angeles pour la première fois depuis les rumeurs selon lesquelles son épouse Kim Kardashian aurait contacté des avocats spécialisés en divorce.

Le rappeur de 43 ans a été photographié en train de débarquer d’un jet privé à l’aéroport Van Nuys de Los Angeles après un vol depuis le Wyoming, où il séjournait dans son ranch de 14 millions de dollars.

Des sources avaient précédemment déclaré que Kanye n’avait «aucun projet» de retourner dans la ville où Kim vit avec leurs quatre enfants mais il semble qu’il ait changé d’avis à ce sujet.

Comme on pouvait s’y attendre, Kanye avait l’air sérieux et solennel alors qu’il descendait les marches de son avion.

Vêtu d’un sweat à capuche de couleur moutarde et d’un pantalon en cuir marron, Kanye s’est tourné vers sa marque Yeezy pour une paire pour les coureurs en mousse comme chaussures.







(Image: Images ABACA / PA)



Il a été rapporté plus tôt ce mois-ci que la star de Keeping Up With The Kardashians, Kim, 40 ans, avait contacté l’avocate de divorce Laura Wasser pour entamer des négociations.

On pense que cela s’est assez bien passé, mais il y a eu un point de friction sur la propriété de leur maison de 60 millions de dollars à Calabasas, où Kim et sa famille vivent actuellement.

Kim espère qu’ils pourront parvenir à un règlement avant de déposer officiellement un dossier auprès des tribunaux, ce qui signifie qu’elle et Kanye pourront régler leurs finances et comment ils partageront leurs propriétés.

Kanye serait contrarié par le fait que la procédure de divorce constituera la base d’une fin explosive à L’incroyable famille Kardashians, alors que la série de téléréalité se terminera plus tard cette année.







(Image: Images ABACA / PA)



Une source a déclaré que l’émission sortira «avec un bang» et que les malheurs conjugaux de Kim pourraient être au centre de celui-ci.

Une source a déclaré: « Ils ont filmé Kim discutant de ses problèmes de mariage. Mais toutes les personnes impliquées sont sur un accord de non-divulgation, car la finale ne sera projetée que plus tard en 2021. »

La source a ajouté: « Il comprend que le côté de Kim doit tourner, elle en a marre de lui. En réalité, il en a marre d’être impliqué avec [the] Kardashians pendant un long moment.

« Surtout sa mère [Kris Jenner], qui occupe une place importante dans toutes les grandes décisions qu’elle prend.

Avez-vous une histoire à vendre? Contactez-nous à webcelebs@trinitymirror.com ou appelez-nous directement au 0207 29 33033.