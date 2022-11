Kanye West révèle qu’il a demandé à Donald Trump d’être candidat à la vice-présidence en 2024 – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : John Taggart / Piscine via CNP / SplashNews

Kanye West avait l’ancien président Donald Trump à l’esprit d’être son vice-président à l’élection présidentielle de 2024. Le rappeur, 45 ans, tweeté qu’il avait offert à Trump, 76 ans, le poste lors d’une récente visite à Mar-A-Lago, le mardi 22 novembre. Bien qu’il n’ait pas révélé la réponse de l’ancien président, West a demandé à ses partisans ce qu’ils pensaient qu’il avait dit.

Première fois à Mar-a-Lago Pluie et trafic Je ne peux pas croire que j’ai fait attendre le président Trump Et j’avais des jeans Yikes Selon vous, qu’est-ce qu’il a répondu quand je lui ai demandé d’être mon colistier en 2024 ? – vous (@kanyewest) 23 novembre 2022

West a tweeté qu’il était en retard pour une réunion avec Trump à sa résidence en Floride, avant de poser la question. “Première fois à Mar-a-Lago. Pluie et circulation. Je ne peux pas croire que j’ai fait attendre le président Trump. Et j’avais un jean. Aïe », a-t-il écrit.

Le rappeur, se référant en plaisantant à son propre nom, a donné aux fans la possibilité de deviner s’ils estimaient que la réponse de Trump était “très oui” ou “très non” à l’offre. “Qu’est-ce que vous pensez que sa réponse a été quand je lui ai demandé d’être mon colistier en 2024?” Il a demandé.

Il semble peu probable que Trump accepte l’offre de West, étant donné qu’il a annoncé sa propre candidature à la présidence, après avoir perdu aux élections de 2020. Trump a annoncé qu’il entamerait sa troisième campagne à Mar-A-Lago le 15 novembre. “Le retour de l’Amérique commence maintenant”, a-t-il déclaré lors du rassemblement. “Afin de rendre l’Amérique à nouveau grande et glorieuse, j’annonce ce soir ma candidature à la présidence des États-Unis.”

Après avoir perdu sa campagne 2020, West a taquiné ses plans pour une autre course en 2024 en septembre, dans un Bonjour Amérique interview. Le rappeur a également fait référence à ses projets et à ses espoirs que son ex Kim Kardashian le soutiendrait dans un long métrage pour rappeur Avenir sur sa chanson “Keep It Burnin” de l’album Je ne t’ai jamais aimé. “Quand je cours pour 24, je sais que mon épouse a intérêt à être avec moi”, a-t-il rappé.

Malgré le fait qu’il semble envisager de se présenter contre Trump en 2024, West a admis être toujours en bons termes avec l’ancien président. Il a été aperçu en train de manger avec les anciens associés et membres de la famille de Trump aussi récemment qu’en janvier. Il se souvient d’une conversation qu’il a eue avec Trump en octobre lors d’une interview avec Pier Morgan, après avoir été expulsé d’Instagram et de Twitter, bien qu’il ait depuis été réintégré sur Twitter, tout comme Trump. Il a expliqué ce que Trump lui avait dit après avoir été expulsé et a critiqué les plateformes sociales pour les avoir tous les deux expulsés. “Mark Zuckerberg pense qu’il est le gouvernement. Ces entreprises technologiques se sentent plus puissantes que le gouvernement américain au point d’expulser l’actuel président des États-Unis d’une plate-forme de médias sociaux américaine. C’est le monde dans lequel nous vivons », a déclaré le rappeur.