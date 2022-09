Kanye West révèle les restrictions de Yeezy après Gap Fallout

Kanye West se rend sur Instagram pour partager les restrictions imposées à sa marque Yeezy à la suite de la résiliation de son partenariat 10- Gap

Depuis quelques semaines, Kanye West utilise son compte Instagram pour donner un aperçu des problèmes des riches auxquels il est confronté. Il a partagé son mécontentement à l’idée qu’Adidas vole ses créations et a également partagé que Gap semble endormi au volant dans leur partenariat de 10 ans. Kanye a révélé son intention de se lancer en solo et de ne plus travailler avec des marques et a même mis fin à son contrat Gap car la marque n’a pas répondu à ses préoccupations en temps opportun.

Kanye West publie des restrictions sur la marque Yeezy après avoir déclaré qu’il voulait sortir de Gap et des partenariats avec Adidas

Lorsque Kanye West s’est arrêté à Closing Bell de CNBC pour une interview sur le départ de Gap, vous avez pu voir l’action Gap commencer rapidement à chuter.

Hier soir, Kanye a partagé les nouvelles restrictions imposées à sa marque Yeezy à la suite de sa séparation de Gap et sa quête pour quitter Adidas également. Les restrictions se concentrent sur les activités autonomes de Yeezy dans le cadre d’accords de licence et d’approbation avec Adidas et d’accords stratégiques avec Gap. En outre, la liste comprend des restrictions sur les chaussures, les vêtements et autres articles qui copient ou ressemblent à des modèles utilisés pour Yeezy par Adidas ou Gap. En bref, ils essaient de forcer la main de Ye ou de décourager ses projets d’aller de l’avant. Bien sûr, Ye ne laissera pas les entreprises dicter comment il se déplace et il a simplement dit ; “Welp suppose que la guerre n’est pas finie.”

Pas même 24 heures plus tard, Kanye a publié une capture d’écran de ses avocats disant que les restrictions avaient été supprimées, mais j’espère que Kanye partagera plus d’informations sur la question.