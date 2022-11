Kanye West révèle la réaction de Trump à son offre de vice-président — RT World News

L’ex-président lui a crié dessus et prédit que sa candidature à la Maison Blanche en 2024 échouerait, affirme le rappeur

Le musicien et créateur de mode Kanye ‘Ye’ West a déclaré que Donald Trump était étonné de se voir offrir le poste de vice-président sur son billet présidentiel de 2024 et a rejeté la proposition avec colère.

La semaine dernière, West a confirmé qu’il essaierait de se présenter à la Maison Blanche dans deux ans, en montrant des vêtements nouvellement conçus portant le logo “YE24”.

Mercredi, le rappeur a affirmé dans un tweet qu’il avait demandé à Trump d’être son « colistier en 2024 » lors d’une récente visite au club de golf Mar-a-Lago de l’ancien président américain en Floride.

West a maintenant révélé quelle a été la réaction à cette offre. “La chose qui perturbait le plus Trump [is] moi lui demandant d’être mon vice-président. Je pense que c’était, comme, plus bas sur la liste des choses qui l’ont pris au dépourvu, “ a-t-il déclaré dans une vidéo publiée sur Twitter vendredi.

Dans le clip, intitulé “Mar-a-Lago debrief”, l’artiste controversé a clairement indiqué que Trump était irrité par son projet de se présenter à la Maison Blanche et a prédit qu’il échouerait.

«Quand Trump a commencé à crier à la table en me disant que j’allais perdre, je veux dire, cela a-t-il déjà fonctionné pour quelqu’un dans l’histoire? Je suis comme, ‘attends, attends Trump, tu parles à Ye’ “ se souvient Kanye.















West, qui a été banni par Twitter et a perdu son partenariat de longue date avec Adidas le mois dernier à cause d’une série de commentaires antisémites, a vu son compte Twitter débloqué après le rachat de la plateforme par Elon Musk.

Dans la vidéo, Kanye a déclaré qu’il avait grillé Trump pour ne pas avoir agi pour protéger légalement ses partisans qui ont envahi le Capitole américain le 6 janvier 2021. Il a également reproché à l’ancien président d’avoir insulté sa femme Kim Kardashian. Cependant, l’insulte elle-même a été émise dans le clip.

Trump a annoncé plus tôt ce mois-ci qu’il se présenterait à nouveau aux élections en 2024, promettant de “Rendre l’Amérique grande et glorieuse à nouveau.” La candidature de West signifie qu’il deviendra désormais un rival de l’ancien président.

Le rappeur s’est présenté à la Maison Blanche en 2020 en tant que candidat indépendant. Cependant, il n’a recueilli qu’environ 60 000 voix dans les 12 États dans lesquels son nom figurait sur le bulletin de vote.