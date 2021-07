Enfin, la « Donda » de Kanye West arrivera.

Le rappeur a révélé dans un Publicité Beats by Dre, qui a été diffusé lors de la finale de la NBA mardi, que son suivi tant attendu de « Jesus is King » de 2019 tombe ce vendredi.

West a marqué et édité l’annonce, qui met en vedette la star américaine de la piste Sha’Carri Richardson. La publicité présentait également un extrait de « No Child Left Behind », une nouvelle chanson de l’album. Dans la publicité, on peut entendre West chanter « Il a fait des miracles sur moi » alors que Richardson se prépare à courir.

Richardson, qui purge une suspension d’un mois après avoir été testé positif à la marijuana lors des essais olympiques américains le mois dernier, n’a pas été sélectionné comme membre de l’équipe olympique de relais 4×100, dans une décision controversée plus tôt ce mois-ci.

West lancera la sortie de son prochain album – son 10e – à 20 heures jeudi au stade Mercedes-Benz d’Atlanta. Les billets, au prix de 20 $ et 50 $, ont été mis en vente lundi via ticketmaster.com. Environ 40 000 à 50 000 billets devraient être disponibles sur le site, qui en détient 71 000. Selon la publicité Beats by Dre, l’événement d’écoute sera également diffusé en direct sur Apple Music.

Bien que West soit depuis longtemps associé à Chicago, le rappeur mercuriel est né à Atlanta et conserve des liens avec la ville. il n’y a pas non plus de mandats de capacité pour les grands rassemblements en Géorgie.

West a nommé l’album d’après sa mère, Donda West, décédée en 2007 à l’âge de 58 ans. Aucun autre détail sur l’album – quel West initialement annoncé sur Twitter en juillet 2020 – ont été annoncés.

L’album a été taquiné plusieurs fois cette année par des personnes du cercle de West.

Le manager du rappeur Abou Thiam a confirmé l’arrivée de « Donda » dans les commentaires d’un post Instagram désormais supprimé en juin 2020 annonçant le lancement de la collaboration Yeezy Gap de West : « WestDayEver. Album OTW ! », a-t-il écrit.

Sensation Internet et animateur d’émission Justin Laboy révélé sur Twitter il a eu une première écoute de l’album de West dimanche avec la star de la NBA Kevin Durant à Las Vegas.

« La production a des années-lumière d’avance sur l’heure, et les barres sonnent comme s’il était fauché et affamé en essayant de signer à nouveau », Laboy a tweeté. « Tout artiste qui envisage de laisser tomber bientôt devrait simplement le repousser. »

Suite:La première pièce de Kanye West de la collection Yeezy Gap est une « Round Jacket » bleue à 200 $

Suite:Kim Kardashian et Kanye West s’entendent sur la garde partagée des dossiers de divorce

« Donda » de Kanye West retardée après la campagne, Kim Kardashian divorce

La date de sortie initialement annoncée devait être le jour même où Taylor Swift a sorti un album surprise, « Folklore », le 24 juillet 2020. Les deux ont une querelle de longue date, remontant aux MTV Video Music Awards 2009, lorsque West tristement célèbre interrompu Swift lors de son discours d’acceptation de la meilleure vidéo féminine.

Le nouvel album du rappeur devait initialement faire ses débuts quelques jours seulement après que West, 43 ans, a publié une série de tweets bizarres en juillet 2020, dont certains ont ensuite été supprimés. Dans l’un des tweets supprimés depuis, West a laissé entendre que Kim Kardashian avait essayé de le faire hospitaliser contre son gré, en déclarant: « Kim a essayé de faire venir un médecin pour m’enfermer. »

Cela a incité Kardashian à demander « de la compassion et de l’empathie », en publiant un message rare et profondément personnel sur son mari, disant qu’il souffrait de trouble bipolaire.

« Je comprends que Kanye est sujet à critique parce qu’il est une personnalité publique et que ses actions peuvent parfois provoquer des opinions et des émotions fortes », a écrit Kardashian West. « C’est une personne brillante mais compliquée qui, en plus des pressions d’être un artiste et un homme noir, qui a vécu la douloureuse perte de sa mère, doit faire face à la pression et à l’isolement accrus par son trouble bipolaire. . Ceux qui sont proches de Kanye connaissent son cœur et comprennent parfois ses paroles ne correspondent pas à ses intentions. »

Signaler: Oui, Kanye West est milliardaire. Mais il n’est toujours pas aussi riche qu’il le dit

Suite:Kanye West affirme lors d’un rassemblement que Harriet Tubman n’a jamais « libéré les esclaves », discute en larmes de l’avortement

Les tweets post-Kardashian de West sont intervenus un jour après qu’il a prononcé un discours décousu en juin 2020 lors d’un rassemblement en Caroline du Sud pour sa campagne présidentielle. Au cours du discours, il a fondu en larmes, a partagé des informations personnelles sur sa famille et a fait un commentaire déconcertant sur l’abolitionniste Harriet Tubman.

Kardashian a officiellement demandé le divorce du rappeur « Jesus is King » en février après presque sept ans de mariage.

West, avec « Jesus Is King » et « Jesus Is Born », s’est radicalement éloigné du genre de chansons qui l’ont rendu célèbre et s’est tourné vers le hip-hop chrétien.

Dans une critique de « Jesus Is King », Patrick Ryan de USA TODAY a déclaré que c’était « l’effort le plus risqué de l’Occident à ce jour ».

« Ici, il abandonne complètement ses rimes provocatrices sur la célébrité, les femmes et la santé mentale, et aliène potentiellement les fans de longue date avec des paroles chastes sur Dieu, le paradis et rester dans le droit chemin », a écrit Ryan. « Interpolant des versets bibliques et des hymnes chrétiens, et fréquemment soutenu par un orgue et une chorale d’église, l’album suggère une nouvelle direction audacieuse pour le désormais père de quatre enfants. »

Suite:Kanye West sort la bande-annonce du film « Jesus Is King » ; les fans ne croient pas à la date de sortie

Quelle autre musique Kanye West a-t-il sorti depuis ‘Jesus Is King’ ?

Même si « Donda » était très tardif, West a tout de même laissé tomber quelques nouveaux morceaux fin 2020, après la date de sortie annoncée, notamment en publiant un « extrait » du morceau « Believe What I Say » à Twitter en septembre.

Une autre chanson, « Nah Nah Nah, » arrivé en octobre. West l’a appelé la bande originale de sa future campagne présidentielle.

West a également été récemment crédité en tant que producteur du single « Industry Baby » de Lil Nas X avec Jack Harlow, qui devrait sortir ce vendredi.

En plus de continuer à produire de la musique pendant la pandémie de coronavirus, West a aidé à produire un mémorial en l’honneur de DMX en avril, a collaboré avec Balenciaga pour créer des chemises hommage afin de collecter des fonds pour la famille du rappeur décédé et a sorti son premier morceau de la collaboration Yeezy Gap en Juin avec la « Veste Ronde ».

Suite:La société Yeezy de Kanye West aurait reçu au moins 2 millions de dollars d’aide gouvernementale contre les coronavirus

Contribution : Charles Trepany, Bryan Alexander, Patrick Ryan, Jenna Ryu, Elise Brisco, Hannah Yasharoff, Gary Dinges et Tom Schad, USA AUJOURD’HUI