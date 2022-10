Kanye West répond aux critiques du t-shirt “White Lives Matter”

Kanye West a répondu au contrecoup sur son t-shirt YZY SZN 9 «White Lives Matter» et a déclaré que «Black Lives Matter était une arnaque».

Hier, Kanye West est retourné à Paris pour présenter sa dernière collection YZY SZN 9. Le spectacle a été diffusé en direct sur YouTube et a commencé tard mais Kanye West a ouvert le spectacle en parlant aux personnes présentes. “Je suis Ye, et tout le monde ici sait que je suis le leader”. Ye a également mentionné que lui et les personnes présentes sont les nouvelles maisons de couture. Après que Ye ait parlé à la foule, le Donda Choir a chanté avant que les mannequins ne lancent la nouvelle collection.

Après le spectacle, au lieu de parler des vêtements et des nouvelles bottes imprimées en 3D, tout le monde était coincé sur une chose, le t-shirt de Kanye. Ye arborait une chemise «White Lives Matter» qui a fait parler Internet et a exprimé ses opinions à gauche et à droite.

Ye a frappé Instagram très tôt pour donner son avis sur les réactions à YZY SZN 9. Sa réponse a été courte et douce « Tout le monde sait que Black Lives Matter était une arnaque. Maintenant c’est fini. De rien”. Par Scam, il fait référence au détournement présumé de fonds par l’organisation pour acheter un bien immobilier.

Dans un article ultérieur, Ye a posé la question de savoir pourquoi les écrivains de mode et d’autres dans les médias de la mode ne parlent pas de la façon dont le spectacle a commencé en retard ou des vêtements.

FESSEZ MA MAIN AVEC LE(S) RÈGLE(S) JE VAIS S’ASSEOIR DANS LE BUREAU DU “PRINCIPAL(S)” ON NE PEUT PAS PARLER DE CHOSES PLUS IMPORTANTES COMME L’ATTENTE DU SPECTACLE OU COMMENT BERNARD ARNAULT A TUÉ MON MEILLEUR AMI TOUT LE MONDE A UN DROIT À UN AVIS JUSTE IL Y A LE MIEN

En outre, le message réaffirme un autre élément clé du discours d’avant-spectacle de Ye selon lequel Bernard Arnault est son nouveau Drake et qu’il se dirige vers la guerre avec lui.