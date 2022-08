Kanye West répond au contrecoup sur les sacs poubelles Yeezy Gap

Kanye West ne s’excuse pas de la façon dont il vend ses vêtements Yeezy Gap.

Source : Leon Bennett / GettyAprès que Yeezy Gap ait finalement été placé dans les magasins Gap locaux, il est instantanément devenu viral pour son merchandising de sacs poubelles, les acheteurs le comparant à la plongée dans les poubelles. Certains ont même accusé l’expérience d’achat de sacs poubelles de se moquer des sans-abri.

Kanye West a eu vent des remarques et est récemment apparu sur Fox News pour défendre son image de marque et claquer les critiques.

Jamais du genre à ne pas se dérober à ses idées, Kanye West a remis les pendules à l’heure et a blâmé les médias pour les bavardages sur les sacs. Selon Ye, il est un innovateur et ses vêtements sont « égalitaires », enracinés dans la croyance d’un traitement égal de tous dans la société, quels que soient leur sexe, leur âge, leur race ou leurs croyances.

Il a également dit qu’il avait eu l’idée de mettre les vêtements dans des sacs de construction après avoir visité DR et que les présentoirs devaient “rendre la vie plus facile et informelle afin que nous puissions tous nous habiller dans le noir”.

“Je suis un innovateur, et je ne suis pas ici pour m’asseoir et m’excuser pour mes idées”, West a dit, dans une interview diffusée jeudi. « C’est exactement ce que les médias essaient de faire. Faites-nous excuser pour toute idée qui ne correspond pas exactement à la façon dont ils veulent que nous pensions.

«Je suis ici littéralement en train de travailler sur des refuges pour sans-abri. Il y a des documents là-dessus où la ville est venue et a démoli mes créations pendant que je le faisais », a déclaré West. “Donc, personne ne peut me dire que je suis insensible à ces choses auxquelles je pense tous les jours et auxquelles j’ai mis mon esprit et mon innovation.”

“La raison pour laquelle je suis venu à The Gap était de faire des vêtements égalitaires”, a déclaré West. “Je me souviens des moments où j’étais dans le [Dominican Republic]aller dans un magasin et voir des vêtements dans des poubelles et juste voir des gens heureux d’avoir un moment de découverte, de penser comme des enfants.