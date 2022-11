Kanye West répond à Stephen Jacksons sur Parler

Après avoir été restreint sur Instagram pendant 30 jours, Kanye West s’est adressé à Parler pour répondre à la vidéo virale de Stephen Jackson critiquant sa réponse à la mère de la fille de George Floyd.

Lorsque Kanye West a appelé la mère de la fille de George Floyd au sujet du procès de 250 millions de dollars pour ses commentaires sur Drink Champs, Stephen Jackson est intervenu pour s’adresser à Ye. Ye a insisté sur le fait que les 2 millions de dollars qu’il avait donnés à la famille Floyd étaient plus que quiconque le critiquant l’avait fait pour la famille et a fustigé le procès. Jackson a révélé que Roxie n’avait reçu que 250 000 $ de Ye, ce qui est bien moins de 2 millions de dollars, mais reste un montant surprenant.

Stephen a posté une vidéo de suivi révélant que des gens lui tendaient la main pour défendre Kanye et qu’il ne l’avait pas. Il a également appelé Ye pour avoir perdu sa femme Kim Kardashian, puis choisi de sembler réveillé par la suite.

Kanye West répond à Stephen Jackson sur Parler après avoir été restreint sur Instagram pendant 30 jours

Nous avons tous supposé que Stephen Jackson recevrait une réponse de Ye sur Instagram, mais Meta a confirmé que Kanye avait été restreint pendant 30 jours en raison de l’un de ses messages précédents.

“Nous avons supprimé le contenu de @kanyewest pour avoir enfreint nos politiques et placé une restriction sur le compte”, a déclaré un porte-parole de Meta. Complexe par email. “Nous pouvons imposer des restrictions aux comptes qui enfreignent à plusieurs reprises nos règles, par exemple, nous pouvons temporairement les empêcher de publier, de commenter ou d’envoyer des DM.”

Heureusement pour Ye, il a sa propre plateforme de médias sociaux Parler, et c’est exactement là qu’il est allé pour continuer ses publications sur les réseaux sociaux.

Ye allègue qu’il a été suspendu d’Instagram pour un message disant à Russell Simmons qu’il restait en Amérique pour aider à rendre les contrats équitables avec qui il appelle “You Know Who”. Après ce message, Ye s’est adressé directement à Stephen Jackson et a proposé un compromis sur leur désaccord.

Je m’appelle Ye Stephen j’ai donné 2 millions à la famille Puis Roxie a menacé de me poursuivre parce que j’avais donné un une perspective différente j’ai été léger en fait j’ai été suspendu d’Instagram pendant 30 jours pour ma vérité je suis un prisonnier numérique en ce moment mais si vous continuez à parler je continue à parler si vous fermez la merde je vais le laisser tranquille

Espérons que les deux pourront mettre cette querelle derrière eux et passer à autre chose et laisser George Floyd se reposer et sa famille guérir.