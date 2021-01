Pointé: Kanye West.

Près d’un mois après que la spéculation sur le divorce a éclaté pour la première fois autour du rappeur et de sa femme de longue date, Kim Kardashian, Kanye a été vu en train de débarquer d’un avion sans masque facial après que lui et son entourage ont atterri à Los Angeles le dimanche 24 janvier. La star est revenue en Californie après avoir décollé pour Cody, Wyo. son ranch, selon une source.

Enfilant un sweat-shirt de couleur moutarde et un pantalon en cuir marron, « Kanye semblait calme, mais sombre », a décrit le témoin oculaire. « Il était très doux et calme en descendant de son jet. Il a discuté brièvement avec l’hôtesse de l’air avant de monter dans sa voiture. Il voyageait avec des amis qui avaient été au ranch, mais Kanye est parti seul avec son garde du corps. Il n’a pas ne restez pas dans les parages et attendez tout le monde.

L’observation du lauréat d’un Grammy – la première depuis qu’il a été vu pour la dernière fois en novembre 2020 – survient au milieu d’une curiosité croissante sur le statut de Kimye.