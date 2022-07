Kanye West quitte Rolling Loud et est remplacé par Kid Cudi

Kanye West se retire de Rolling Loud une semaine avant le festival et est remplacé par l’ancien ami et collaborateur Kid Cudi.

Depuis Kanye West Donda 2 session d’écoute à Miami, il a volé sous le radar et fait des apparitions très limitées. Il a annulé sa performance prévue à Coachella, mais beaucoup soupçonnaient encore qu’il se rendrait à Rolling Loud Miami.

Lors de son discours aux BET Awards, Kanye a mentionné s’être déclaré légalement mort pendant un an tout en mentionnant qu’il devait se présenter pour Diddy. Peut-être que l’écriture était sur le mur pour une annulation de Rolling Loud quand il a fait cette annonce et quand son bras droit, Mike Dean, est parti en tournée avec The Weeknd.

Kanye West annule son apparition à Rolling Loud et est remplacé par son ancien ami Kid Cudi

Hier, Rolling Loud a annoncé que Kanye West se retirait du festival pour des raisons indépendantes de sa volonté. Dans la même annonce, ils ont révélé que son ancien ami et collaborateur Kid Cudi serait son remplaçant. Remplacer Ye par quelqu’un avec qui il s’est récemment disputé semble insignifiant, mais les fans étaient trop bouleversés pour y prêter attention. Avec moins d’une semaine avant le festival et l’artiste que vous aviez prévu de voir se retirer, la colère était compréhensible.

Certains fans étaient contrariés par le fait que Cudi soit le remplaçant, se demandant pourquoi Travis Scott et d’autres artistes n’avaient pas été choisis.

Rolling Loud a révélé que le lieu ne permettrait pas à Travis de se produire en raison des décès lors de son festival Astroworld l’année dernière. Espérons que la colère et la frustration seront oubliées une fois que le spectacle commencera ce vendredi prochain.