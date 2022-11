Kanye West quitte l’interview suite à une légère réaction contre l’antisémitisme

Kanye “Ye” West s’enfonce de plus en plus dans le terrier du lapin antisémite dans lequel il s’est enfoui au cours des deux derniers mois.

Au cours du week-end, Ye s’est assis pour une interview avec Tim Pool après sa rencontre avec Donald Trump à Mar-a-Lago la semaine dernière. Malheureusement pour Pool, son entretien avec Kanye n’a duré qu’environ 20 minutes avant que le rappeur ne se lève et ne sorte en raison d’une très légère réaction contre son antisémitisme répété.

Au cours de ces 20 minutes, Ye a poursuivi sa tournée médiatique en faisant exploser toutes les personnes qui, selon lui, lui ont fait du mal au fil des ans, ce qui, selon La bête quotidienne– inclut : un designer chez Adidas dont Ye est convaincu qu’il était un membre de la CIA et d’une certaine manière aussi une usine « sioniste » ; Jamie Dimon; cadres d’Hollywood; le trou; son ancien entraîneur et aussi, dans l’esprit de Ye, un agent canadien de l’État profond ; et, bien sûr, la cabale juive fictive en charge à la fois de la banque et des médias.

À un moment donné au cours des longs points de discussion de Ye, Pool a dit à Ye: “Je pense qu’ils ont été extrêmement injustes envers vous.” Mais, lorsqu’on lui a demandé de préciser qui il entendait par « ils », Pool a répondu : « La presse d’entreprise ». Bien sûr, recherchant la satisfaction de quelqu’un d’autre appelant le peuple juif qui, selon lui, dirige tous les médias, cette réponse n’a pas satisfait Ye, qui a riposté, “Qui est ‘ils’, cependant?” C’est alors que l’un des autres invités de l’émission est intervenu : Nick Fuentes, un nationaliste blanc et négationniste de l’Holocauste, qui joue un rôle indéfini dans la campagne présidentielle de Ye en 2024. “Ce sont eux, cependant, n’est-ce pas?” Fuentes a dit, se référant au peuple juif. Après un simple « Non » de Pool, un Kanye visiblement perturbé a répondu : « Qu’est-ce que tu veux dire par là ? »

Le refus de Pool de jouer dans ce jeu avec Ye était apparemment son point de rupture. Alors qu’il tentait de s’expliquer, il ne put prononcer plus de quelques mots avant que Kanye ne se lève de sa chaise et sorte silencieusement du studio.

Avant sa sortie, Kanye a également réussi à se comparer à Martin Luther King Jr., qui est en fait la conversation qui a conduit à sa prise d’assaut, mais pas à cause de sa comparaison farfelue.

“Je pensais que j’étais plus Malcolm X mais j’ai découvert que je suis plus MLK”, a-t-il déclaré lors de l’interview. “Parce que comme je me fais arroser tous les jours par la presse et financièrement, je reste là.” Il a poursuivi: “Quand j’ai découvert qu’ils avaient essayé de me mettre en prison, c’était comme si un chien me mordait le bras. J’ai presque versé une larme, presque », faisant référence à des policiers utilisant des chiens pour attaquer des manifestants non violents des droits civiques dans les années 1960.

Bien sûr, Kanye mentionnant “ils” a conduit au léger recul de Pool, Ye refusant apparemment même de converser avec quiconque n’adhère pas à son récit selon lequel les Juifs contrôlent les médias, l’industrie de la musique et tout ce dont il se plaint.

Regardez par vous-même ci-dessous :