Kanye West “provoque un stress pour la sécurité avant le gala de Kim Kardashian alors qu’il craint qu’il n’organise un événement en l’honneur de son ex-épouse”

Les chefs d’organismes de bienfaisance PANICKED craignent que Kanye West n’organise un gala de superstar hollywoodien où l’ex-épouse Kim Kardashian est honorée pour son travail avec les enfants.

Des initiés ont déclaré au US Sun que les organisateurs du gala Baby2Baby de samedi soir à Los Angeles ont tenu des réunions d’information secrètes sur la manière de “gérer une visite indésirable”.

Le fondateur de SKIMS sera honoré lors de l'événement Baby2Baby qui est une énorme affaire

La sécurité s'est réunie pour discuter de la possibilité que Ye se présente sans y être invité

Une source a déclaré: “Si Kanye se présente sans y être invité, il sera refoulé. Kanye est persona non grata.

L’initié a affirmé: “Il y a une réelle inquiétude que Kanye puisse se présenter à l’improviste, tout comme il l’a fait chez Skechers il y a deux semaines.”

Pour ajouter à leur inquiétude, P Diddy est l’interprète vedette, quelques jours seulement après que Ye a “déclaré la guerre” au rappeur, même si la star emblématique a soutenu son ancien copain de Los Angeles et ancien collaborateur.

Les responsables de l’événement craignent également que le drame ne s’ensuive étant donné que l’ami de Kim, l’acteur et réalisateur Tyler Perry, lui remettra l’honneur, quelques jours seulement après avoir dénoncé l’antisémitisme.

L’équipe est “bien consciente” que la présence de Kanye, 45 ans, “serait cataclysmique à plusieurs niveaux”.

La source a déclaré: “Premièrement, cela volerait le message et la bonne volonté de la soirée, [and] deuxièmement, cela provoquerait un énorme contrecoup à Hollywood, d’autant plus que des stars juives d’Hollywood comme Gwyneth Paltrow soutiennent l’association depuis si longtemps.

“Kanye peut croire qu’il a les meilleures intentions de soutenir Kim, mais ce n’est pas ainsi que la communauté hollywoodienne le verrait.”

Kim recevra le Giving Tree Award – un honneur décerné chaque année à une femme connue du public qui s’est engagée à redonner aux enfants dans le besoin à travers le monde.





Les patrons de la charité récompensent la reine de la réalité pour son “soutien d’une décennie à Baby2Baby depuis sa création, personnellement et par l’intermédiaire de ses sociétés SKIMS et KKW Beauty”, car elle a joué un rôle déterminant dans la croissance de l’organisation.

Les initiés ont déclaré que Kanye voulait présenter un “front uni” car il est “fier et ravi” que la mère de ses quatre enfants reçoive ce prix prestigieux.

Un initié a révélé que Kim, 42 ans, “sentait déjà la chaleur” à la suite des actions de son ex.

‘UNE AFFAIRE A-LISTE’

Kim a dit aux organisateurs qu’elle posera pour des photos sur le tapis rouge, elle est catégorique, il n’y aura pas d’interviews.

“Kim ne veut pas être interrogée sur Kanye et son comportement récent lors d’une soirée célébrant ses admirables efforts caritatifs”, a déclaré un initié au US Sun.

“Elle a fait sa déclaration sur l’antisémitisme de Kanye.

“De toute évidence, nous ne savons pas si elle mentionnera Kanye ou la fureur autour de lui dans son discours jusqu’à ce qu’elle monte sur scène après 21 heures samedi.”

Le US Sun a contacté les organisateurs de l’événement ainsi que les représentants de Kim et Kanye pour commentaires.

Les initiés disent que l’événement devrait être une affaire de premier plan avec de nombreux participants juifs.

Mindy Kaling animera, tandis que les présentateurs incluent Olivia Wilde, Kerry Washington, Ciara, Kelly Rowland et Zooey Deschanel.

Des invitations ont également été envoyées à Vanessa Bryant, Sara Foster, Miranda Kerr et Evan Spiegel, ainsi qu’à la mère de Kim, Kris Jenner, et à ses sœurs Kylie et Khloé.

DÉCLARATION DE KIM

En octobre, après avoir été critiquée pour avoir gardé le silence public face aux commentaires antisémites de son ex, Kim a publié une déclaration condamnant ses actions.

“Le discours de haine n’est jamais acceptable ou excusable”, lit-on dans sa déclaration.

« Je me tiens aux côtés de la communauté juive et j’appelle à la fin immédiate de la terrible violence et de la rhétorique haineuse à leur encontre.

La publication est intervenue quelques jours après que le chanteur Boy George a publié une vidéo sur son compte Instagram demandant pourquoi Kardashian n’avait pas publiquement abordé le comportement de son ex.

“Je suis consternée que Kim Kardashian ne soit pas sortie et n’ait pas ajouté sa voix à ce débat parce que cette femme a des enfants avec Kanye, donc elle doit comprendre en tant que mère ce que ça fait pour les petits enfants juifs d’entendre ces f *** commentaires, à quel point cela doit être démoralisant et terrifiant », a-t-il déclaré.





Kim a demandé le divorce de Kanye en février 2021 après presque sept ans de mariage après que le couple se soit séparé.

Kanye a bloqué le processus en passant par plusieurs avocats, mais une date de procès a maintenant été fixée au mois prochain à Los Angeles pour finaliser les détails de leur séparation.

Le Pacific Design Center de West Hollywood, en Californie, accueillera le prestigieux gala

Kim et Kanye ont été mariés pendant sept ans avant de demander le divorce en 2021

Kanye a vu son empire commencer à s'effondrer après avoir attaqué la communauté juive