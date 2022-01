Kanye West prévoit d’habiller les sans-abri dans la nouvelle ligne de Yeezy et de les faire marcher dans le défilé de mode

Kanye collabore toujours avec des marques uniques, nous ne sommes donc pas totalement choqués par la nouvelle, et l’exemple parfait est, tout récemment, Kanye a collaboré avec Gap et Balenciaga sur une collection en édition limitée.

Une fois la ligne de vêtements lancée, David et Kanye prévoient de demander aux sans-abri de modéliser leurs vêtements pendant la semaine de la mode. De plus, les deux créateurs veulent même incorporer des articles de Skid Row dans la ligne de mode – y compris, selon TMZune « veste matelassée pour sac poubelle ».

La marque de David aide les habitants de Skid Row en les employant pour travailler dans leurs usines. De plus, une partie des bénéfices de la marque de vêtements est reversée aux sans-abri de Skid Row.

Le fondateur de Skid Row Fashion Week, David Sabastian Raconté TMZ que lui et Kanye se sont rencontrés alors que le rappeur enregistrait « Donda 2 » dans son studio qui était juste à côté de Skid Row. C’est alors que le duo a proposé de collaborer sur une nouvelle ligne impliquant leurs deux marques.

Kanye West , 44 ans, est toujours plein d’idées et son dernier plan est de faire en sorte que les sans-abri portent sa ligne de vêtements Yeezy sur le podium pendant la semaine de la mode. Kanye veut aider la crise des sans-abri à Los Angeles et pour ce faire, il s’est associé à la marque de rue, Skid Row Fashion Week.

