Kanye West prévoit de vendre Balenciaga, Adidas et Gap pour 20 $

Kanye West est resté seul après avoir généré une tempête de contrecoups à l’approche de la fin de 2022, mais rassurez-vous, Ye a de grands projets pour l’avenir.

Au cours des derniers mois, Kanye West s’est libéré de pratiquement toutes les marques avec lesquelles il travaillait. Les relations commerciales de Gap avec Ye se sont enflammées après que le détaillant n’ait pas pu exécuter les promesses faites dans le cadre du partenariat. Adidas a coupé les liens avec Ye même si cela pourrait potentiellement les blesser plus que le rappeur lui-même. Après des semaines de sa tournée antisémite dans les médias, Ye a été hors de vue du public, mais un paparazzi chanceux a pu le rattraper récemment.

Ye parle de ses projets futurs et révèle qu’il vendra des sweats à capuche Balenciaga, Adidas et Gap pour 20 $ pour soutenir sa campagne “Ye2024”

Le site d’informations sur les célébrités X17 a pu obtenir une mise à jour sur Ye et une visite exclusive de son atelier de Los Angeles. Dans la vidéo, vous pouvez voir des employés travailler dur avec des machines à coudre montrant que Ye continue d’avancer dans la mode. Autour du bureau, vous pouvez voir des tonnes de vêtements par terre, sur des tables et suspendus à des rails. Vous remarquez instantanément que beaucoup de vêtements portent la marque « 2024 ». Ye a confirmé plus tard qu’il se présenterait à la présidence en 2024.

“J’ai coupé 100 sweats à capuche” Yeezy, Balenciaga, Gap et Adidas, “et tout ce que nous faisons va coûter 20 $.” « Nous devons nous assurer que tout le monde reçoit le même niveau de coupes, le même niveau de nourriture, le même niveau d’eau, le même niveau d’éducation. Nous sommes des opportunités d’ingénierie, nous allons au-delà du passé, nous nous concentrons sur l’avenir », a poursuivi West.

Plus tard dans la vidéo, Ye montre une nouvelle veste qu’il a conçue et explique le processus de mise à jour de la conception.

“ça va nous prendre un certain temps pour mettre à jour”, avant d’ajouter: “En tant qu’espèce, nous devons mettre à jour ensemble. Tout a tellement divisé : quand ils disent « diversité », les gens voient ça comme une bonne chose, mais nous sommes les États-Unis d’Amérique. »

Ye semble prêt et excité pour l’avenir et pouvoir utiliser sa créativité sans restriction. Il reste à voir comment tout cela est lié à sa campagne 2024 et sa sortie.