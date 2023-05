Kanye West poursuivi par GAP pour 2 millions de dollars pour les dommages causés aux bâtiments loués

GAP poursuit Kanye West pour 2 millions de dollars pour des modifications apportées à un immeuble loué à la suite de leur collaboration ratée.

Kanye West est resté à l’écart des projecteurs pendant des mois après avoir perdu à la fois son partenariat historique avec ADIDAS et son contrat GAP de 10 ans. Adidas a déjà fait la paix avec les centaines de millions qu’il perdra même après avoir vendu son inventaire restant. ÉCART d’autre part, il ne l’a tout simplement pas comme ça et le partenariat était, selon certains, leur grâce salvatrice financière.

Selon TMZ, GAP est maintenant accusé de « modifications non approuvées » d’un bâtiment de devanture qu’il a loué pour son partenariat raté avec Kanye West. GAP est poursuivi par Art City Center, propriétaire du bâtiment. En retour, GAP poursuit Kanye pour 2 millions de dollars de dommages et intérêts. Apparemment, le bâtiment avait une tonne de modifications non approuvées qui vont au-delà du contrat de location. Les modifications comprenaient la suppression de trois salles de bains, l’installation d’un tunnel et d’une rampe dans le parking et la suppression des plafonniers. Gap revendique son contrat avec West inclus, ils ne seraient pas responsables des réclamations de ce type. En dehors du GAP de 2 millions de dollars nécessaire pour réparer le bâtiment, ils recherchent également de l’argent pour couvrir les frais d’avocat. Louer un immeuble pour Kanye et s’attendre à ce qu’il ne change rien était une erreur de débutant.