Kanye West poursuivi en justice par un photographe dans un incident viral de lancer de téléphone

Kanye West est poursuivi par le photographe Nichol Lechmanik à qui il aurait été vu en train de prendre un téléphone avant de le jeter en janvier.

Alors que Kanye West est retombé hors des projecteurs et s’est concentré sur son nouveau mariage et sur le fait d’être père, les poursuites judiciaires continuent. Récemment, GAP a poursuivi le créateur de mode pour des allégations selon lesquelles il aurait modifié un bureau que la marque avait loué pour leur collaboration avec Yeezy Gap. GAP est sur le crochet car il a loué le bâtiment mais veut que West débourse 2 millions de dollars pour couvrir les dommages ». Selon TMZune femme qui a eu une rencontre avec Kanye en janvier le poursuit maintenant.

En janvier, Ye quittait le match de basket de son enfant lorsqu’il a remarqué que des paparazzis le suivaient. Il s’est arrêté sur la chaussée pour les contrôler et demander l’intimité, semble-t-il. Nichol Lechmanik affirme qu’il confrontait avec colère divers photographes et qu’elle craignait qu’il n’ait une arme. Apparemment, lorsqu’il a confronté Lechmanik, il a arraché son téléphone et l’a jeté sur la chaussée. Le partenaire commercial de Lechmanik a tout enregistré, mais la police a quand même choisi de ne pas appuyer sur les chargeurs. De plus, elle prétend qu’elle est traumatisée et humiliée et qu’elle ne peut même pas retourner à son travail en prenant des photos. Maintenant, elle cherche un gros salaire pour l’incident.