Kanye West poursuivi en justice par son ex-manager pour 4,5 millions de dollars

Kanye West utilisera son état émotionnel au milieu du divorce pour se défendre de ne pas payer 4,5 millions de dollars à son chef d’entreprise. Encore une fois, les contrats qu’il n’a pas lus sont en quelque sorte la faute de quelqu’un d’autre.

Le joueur de 46 ans tente de résilier un contrat avec son ex-manager. Kanye a affirmé qu’il était trop stressé par son divorce avec Kim Kardashian à lire attentivement, RadarOnline.com signalé.

Les documents judiciaires obtenus par la publication détaillent les affirmations de son ancien associé, Thomas St. John, lors d’une audience la semaine dernière.

Au cours de la procédure judiciaire, le juge a fixé la date du procès au 28 octobre 2024. Les deux parties sont toujours en train de fixer les dates de leurs dépositions.

En 2022, St. John a poursuivi le lauréat d’un Grammy pour fraude et rupture de contrat, et la plainte soutient que Kanye n’a pas payé les 4,5 millions de dollars qu’il lui devait pour l’année et demie où il était sous contrat.

Ye a embauché St. John en mars et le rappeur a accepté de payer au conseiller 300 000 $ par mois pour l’aider à orienter sa carrière.

«En 2022, la carrière artistique et professionnelle de Ye s’est détériorée à la suite de ses diverses bouffonneries et déclarations publiques. Vous aviez besoin des conseils d’un chef d’entreprise respecté et sophistiqué qui pourrait redresser le navire et guider sa carrière à l’avenir », lisent les documents.

St. John affirme qu’ils ont convenu d’un accord de 18 mois qui stipulait que le chef d’entreprise recevrait le solde restant si l’artiste rompait le contrat plus tôt. Heureusement, St. John a inclus cette clause car à peine trois mois après le début de l’accord, Kanye lui a donné ses papiers de marche.

L’homme d’affaires prétend avoir confronté M. West au sujet des fonds qui lui étaient dus. Le musicien aurait refusé le paiement, déclarant :

« La peine de 18 mois était b—— » et « Tu es fou de penser que je m’en tiendrais à ça. »

Cela ressemble à quelque chose que Ye dirait.

Je ne peux rien lui dire : au lieu de payer, Kanye West double sa mise et demande un remboursement à Thomas St. John

L’ex de Kimberly n’a pas pris le procès à la légère. Il a demandé à St. John de rembourser les 900 000 $ qu’il avait versés pour ses services. Kanye affirme qu’il ne devait pas une pièce à son ex-directeur d’entreprise parce qu’il « n’a pas réussi ou qu’il a si mal performé que tout paiement futur par [West] serait déraisonnable et injuste.

En outre, il a accusé St. John de ne pas avoir tenu sa part du contrat, car le producteur acclamé a déclaré que son ancien directeur commercial ne lui avait pas correctement conseillé de faire appel à un avocat pour revoir le contrat.

Le fondateur de la Donda Academy atteint. Il est dans le jeu depuis assez longtemps pour savoir qu’un avocat doit informer tout contrat avant de signer. De plus, comment St. John était-il responsable de son manque de sens des affaires à ce moment-là avant même d’être embauché ?

L’équipe juridique de Kanye a déclaré, « au milieu d’un divorce très médiatisé qui a été sans cesse couvert par les médias. Ye est une cible ordinaire des paparazzis, mais pendant ce temps, le volume d’interactions stressantes avec les paparazzis était particulièrement prononcé. « En raison du stress du divorce, de la couverture médiatique et de la chasse aux paparazzi, Ye était chroniquement privé de sommeil, stressé, anxieux et sous la contrainte. En conséquence, Ye n’a pas lu l’accord avant de le signer. M. St. John était au courant des circonstances fiscales dans lesquelles Ye se trouvait, savait que Ye n’était alors pas en mesure d’évaluer un contrat d’une valeur de 5,4 millions de dollars sans l’avis d’un avocat », indiquent les documents judiciaires.

La victoire de Kanye semble être un long coup. Il a probablement reçu des conseils pour régler à l’amiable, mais l’histoire montre que « vous ne pouvez pas dire [him] rien. »

Comme les deux parties ne veulent pas parvenir à un accord, elles se préparent à aller en procès.

Comme indiqué précédemment, les anciens partenaires commerciaux de Gap de Kanye l’ont poursuivi pour 2 millions de dollars. La marque de vêtements a affirmé qu’il avait apporté des modifications non approuvées à un immeuble loué avant que leur collaboration n’aboutisse.

On dirait que le tribunal pourrait devenir une deuxième maison pour Kanye dans les mois et les années à venir.