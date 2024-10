Kanye West poursuivi en justice par son ex-assistant pour l’avoir droguée et agressée sexuellement

Kaney « Ye » West est poursuivi en justice par son ancienne assistante, Lauren Pisciotta, pour l’avoir prétendument droguée et agressée sexuellement lors d’une séance en studio co-animée par Sean « Diddy » Combs, selon des documents judiciaires californiens.

Pisciotta avait déjà poursuivi le rappeur en juin, l’accusant de harcèlement sexuel, rupture de contrat et licenciement abusif. Elle l’a également poursuivi, ainsi que ses différentes entreprises, pour fraude, salaires impayés et souffrance émotionnelle intentionnelle.

Selon le procès modifié, déposé le 8 octobre et obtenu par TMZPisciotta affirme qu’elle et son ancien client de gestion d’artistes, qui n’a pas été nommé, ont été invités à l’une des séances en studio de Combs. Peu de temps après leur arrivée, « des boissons lui ont été servies, ainsi qu’aux autres personnes présentes, suivies d’une annonce indiquant que tout le monde devait boire s’ils voulaient rester », affirme la poursuite.

Pisciotta a bu et « après quelques petites gorgées de la boisson, versée sous la direction de Kanye West alias Ye par un assistant de studio puis servie par Kanye West, la plaignante a soudainement commencé à se sentir désorientée », selon le dossier.

Le lendemain, elle affirme s’être réveillée et ne se souvenir de presque rien de ce qui s’est passé la nuit précédente, seulement qu’elle a ressenti « une immense honte et un embarras ».

Pendant des années, l’ancienne assistante de West a pensé qu’elle se faisait simplement droguer et se ridiculisait lors d’un événement professionnel. Beaucoup plus tard, elle dit que le rappeur aurait évoqué la soirée en question, lui aurait dit qu’ils « s’étaient en quelque sorte connectés », selon la poursuite, et aurait fourni des détails sur ce qui s’était passé entre eux.

Bien que Combs soit nommé dans le dossier modifié comme co-animateur de l’événement, Pisciotta n’accuse pas l’ancien magnat de la musique – qui est maintenant en prison en attendant son procès pour trafic sexuel et racket – d’actes répréhensibles pour le moment.

Le journaliste hollywoodien a contacté un représentant de Kanye West.

Selon la plainte initiale, le mannequin OnlyFans alléguait que son ancien employeur l’avait harcelée sexuellement à plusieurs reprises.

L’un des textes qu’il lui a envoyé aurait lu : « Tu vois, mon problème, c’est que j’ai envie de baiser, mais après avoir baisé, je veux qu’une fille me dise à quel point elle a été baisée pendant que je la baise. Ensuite, je veux qu’elle me trompe », selon le procès. Dans un autre, il aurait écrit : « Ma bite est-elle raciste ? Je vais regarder des photos de femmes blanches avec des culs noirs et me casser la gueule raciste.

Selon Pierre roulantePisciotta a également affirmé que la rappeuse était « obsédée par la taille du pénis » de ses partenaires et qu’elle se masturberait lors de conversations téléphoniques avec elle.

À l’époque, le représentant juridique de West avait publié une longue déclaration disant que le rappeur intenterait une action en justice contre son ancienne assistante, qui « l’a activement poursuivi sexuellement pour le contraindre à un emploi et à d’autres avantages matériels, puis s’est livré au chantage et à l’extorsion lorsque ses avances ont été rejetées. »

La déclaration continue, en partie : « Au cours de son emploi, Mme Pisciotta a offert [West] sexe le jour de son anniversaire auquel il a refusé, envoyé [West] des images de nus non sollicitées, des récits à caractère sexuel et a été vu en train de twerker au bureau pendant les heures de bureau. À une occasion, Pisciotta s’est vantée du fait que le meilleur moment de sa vie avait été celui où elle se faisait éjaculer par un joueur de football tout en envoyant simultanément un SMS à son patron. Il est bien documenté comment Mme Pisciotta a constamment eu recours à la coercition sexuelle pour tenter d’exiger non seulement de l’argent mais aussi des objets matériels, à savoir des sacs Hermès Birkin, une Lamborghini et une quête sans fin de chirurgie plastique.