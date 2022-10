Kanye West porte un sweat « White Lives Matter » à la Fashion Week de Paris – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Broadimage/Shutterstock

Kanye West a été vu portant une chemise noire avec “White Lives Matter” imprimé dans le dos lors d’un défilé surprise de la Fashion Week de Paris pour sa collection Yeezy le lundi 3 octobre. La déclaration était clairement visible lorsque le rappeur a montré la collection dans les nouvelles photos , que vous pouvez voir ici, via Page 6. Les mannequins portaient également des tenues avec la déclaration controversée imprimée au dos dans le cadre du spectacle.

Plus à propos Kanye West

Kanye West portant un sweat à capuche White Lives Matter‼️😳 pic.twitter.com/9Xr7UCQAdF — RapTV (@Rap) 3 octobre 2022

Outre la chemise controversée, Kanye, 45 ans, aurait également prononcé un discours dans lequel il a parlé de sa brouille de septembre avec de grandes marques de mode comme Gap et Adidas, et il a également parlé de son ex-femme. celui de Kim Kardashian Braquage de 2016 à Paris, selon Page 6. “Je suis Ye, et tout le monde ici sait que je suis le leader”, a-t-il déclaré. “Tu ne peux pas me gérer.”

Il y avait aussi une impression sur le devant de la chemise, mais il était difficile de voir exactement ce qu’il y avait sur la tenue. Outre la chemise controversée, Kanye portait également un pantalon noir et des sandales assorties, avec des diamants décorant le haut. Il arborait également une casquette de baseball noire qui semblait avoir l’année “2023” imprimée sur la facture.

Il n’y a aucun moyen de tourner cette chemise positivement, même si c’est une parodie. Il demande de l’attention. — 𝐄𝐱𝐚𝐯𝐢𝐞𝐫 𝐏𝐨𝐩𝐞 (@exavierpope) 3 octobre 2022

Un certain nombre de fans se sont rendus sur Twitter pour exprimer leur désapprobation et leur dégoût envers Kanye portant la chemise controversée. « Pourquoi Kanye West porte-t-il une chemise White Lives Matter ? Pour attirer l’attention sur son défilé de mode », un fan a écrit. Animateur de Suit Up News Pape Exavier a également appelé Kanye pour la chemise. “Il n’y a aucun moyen de faire tourner cette chemise de manière positive, même si c’est une parodie. Cela demande de l’attention », a-t-il écrit. Une autre tweeté que ce n’était pas surprenant étant donné le soutien de Kanye à l’ancien président Donald Trump. “Vous êtes tous choqués que Kanye porte une chemise” White Lives Matter “comme si l’homme ne soutenait pas Trump”, ont-ils écrit.

Articles tendance en ce moment À la mode maintenant





Alors que le sweat-shirt est extrêmement controversé, Kanye a participé aux manifestations de Black Lives Matter en juin 2020, lorsque les marches ont eu lieu à travers le pays après le meurtre de George Floyd. Il a été vu lors d’une des manifestations à Chicago, et il a également fait don de 2 millions de dollars pour aider les familles de George Floyd, Breonna Taylor et Ahmed Arbery.

Kanye n’est pas étranger à faire des déclarations politiques douteuses, y compris sa candidature à la présidence en 2020. Ma belle fantaisie tordue sombre le rappeur a déclaré qu’il se présenterait “absolument” à nouveau à la présidence lors d’une interview en septembre avec Bonjour Amérique. “Ce temps n’était pas au temps de Dieu”, a-t-il déclaré en réfléchissant à sa campagne ratée il y a deux ans.

Lien connexe Lié: 11 moments les plus fous des VMA : Kanye interrompant Taylor, Britney embrassant Madonna et plus

Outre le défilé de mode, Kanye a été vu à Paris pour différents événements, comme le Burberry Show, autour de la Fashion Week. Il a également été aperçu en train de dîner avec ses quatre enfants lors de son séjour dans la Ville Lumière.