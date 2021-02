Kanye West porte toujours une alliance au milieu des plans de divorce de Kim K.

Kanye West a été repéré avec son alliance cette semaine au milieu de son ex-femme Kim Kardashianla tourmente du mariage.

Le rappeur et créateur Yeezy, âgé de 43 ans, a été photographié portant le bijou alors qu’il se trouvait dans la région de Los Angeles le mercredi 17 février. Ce jour-là, une source a déclaré à E! Nouvelles que Kanye était de retour en Californie pour travailler.

Lui et Kim, 40 ans, vivent séparés depuis un certain temps – lui dans son ranch du Wyoming et elle dans leur maison familiale près de Calabasas, en Californie. Avec leurs quatre enfants –Nord Ouest, 7, Saint Ouest, 5, Chicago Ouest, 3 et 21 mois Psaume Ouest. L’initié a également déclaré que Kanye rencontrait les enfants quand il le voulait, mais pas à la maison.

En janvier, une autre source a déclaré à E! Le mois dernier, les nouvelles que « les pourparlers de divorce sont intermittents » entre Kim et Kanye depuis le printemps 2020. Un troisième initié a déclaré que, tandis L’incroyable famille Kardashian star « se sont vus pour le bien des enfants », ils « ont vécu séparément ».