Kanye West porte toujours Adidas bien que la société ait rompu ses liens avec lui – Hollywood Life

Crédit d’image : mcla@broadimage / MEGA

Alors que certaines personnes jetteraient les vêtements de leur ex après une rupture, Oui (fka Kanye West) ne fait pas partie de ces types. Pendant que Ye, 45 ans, traînait avec un provocateur de droite Milo Yannopoulos le jeudi 17 novembre au Beverly Hills Hotel. Sur les photos obtenues par TMZ, Ye portait des articles de sa collection Balenciaga x Adidas, en particulier un sweat-shirt noir et un sac croisé blanc, tout en buvant un peu de pétillant dans un verre de champagne. Le choix de la garde-robe de Ye intervient environ trois semaines après qu’Adidas ait rompu ses liens avec West à cause de ses remarques antisémites, ce qui a entraîné une chute libre financière qui a renversé Ye Fobes’ liste des milliardaires.

West s’est vanté avec arrogance qu’il pouvait “dire des conneries antisémites, et Adidas ne peut pas me laisser tomber” lors de son désormais tristement célèbre (et désormais supprimé) Champions de la boisson podcast. Adidas a pris ce pari et a publié une déclaration le 25 octobre. « Adidas ne tolère pas l’antisémitisme et tout autre type de discours de haine. Les récents commentaires et actions de Ye ont été inacceptables, haineux et dangereux, et ils violent les valeurs de diversité et d’inclusion, de respect mutuel et d’équité de l’entreprise », a déclaré la société, ajoutant qu’ils « mettraient fin » « immédiatement » à sa relation avec Ye et mettraient fin à toute la production de produits Yeezy.

La rupture a déclenché un effet domino. GAP, qui a mis fin à son partenariat avec Ye en septembre 2022, a déclaré qu’il retirait tous les produits Yeezy Gap restants du sol et mettait YeezyGap.com hors ligne. Footlocker a également “demandé à nos opérateurs de vente au détail de retirer tout produit existant de nos étagères et de nos sites numériques”.

Avec toutes les marques coupant les liens avec West, Forbes a rapporté, “le rappeur superstar n’a plus sa place sur la liste des milliardaires de Forbes maintenant que son accord lucratif avec Adidas est terminé.” Ye a d’abord plaisanté sur le fait de devoir “couper les liens” avec lui-même suite à sa série de remarques antisémites. Plus tard, il écrivit un message à Ari Emmanuelle PDG de l’agence de divertissement et de médias Endeavour, qui a supplié les entreprises d’abandonner Ye pour sa rhétorique.

“Ari Emanuel, j’ai perdu 2 milliards de dollars en une journée et je suis toujours en vie”, a écrit West. “C’est un discours d’amour. Je t’aime encore. Dieu vous aime toujours. L’argent n’est pas qui je suis. Le peuple est qui je suis.