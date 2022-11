Kanye West portant l’équipement de la campagne ‘Ye24’ : Photos – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image: SplashNews

Kanye West n’a pas perdu de temps pour promouvoir sa course à la présidence en 2024 alors qu’il a été aperçu en train de faire basculer l’équipement “Ye24” alors qu’il visitait une église à Los Angeles le samedi 26 novembre. Le rappeur “Famous”, qui a perdu des milliards après que les entreprises aient rompu leurs liens avec lui pour avoir tenu des propos antisémites, a enfilé un coupe-vent noir, orange et blanc avec la capuche relevée alors qu’il gardait un regard austère sur son visage en arrivant à l’église.

La sortie intervient quelques jours seulement après que Kanye a été condamné pour sa visite à Mar-A-Lago mardi, où il a dîné avec un militant d’extrême droite Nick Fuentes et Donald Trump. Alors que l’ex de Kim Kardashian a fait la une des journaux pour avoir demandé à Trump d’être son colistier lors du rassemblement, ce qu’il a révélé dans un tweeterc’est la compagnie qu’il a entretenue avec Fuentes qui a suscité le plus de critiques à la fois pour lui-même et pour l’ancien président.

“Nous condamnons fermement l’antisémitisme virulent de Kanye West et Nick Fuentes et appelons tous les dirigeants politiques à rejeter leurs messages de haine et à refuser de les rencontrer”, Matt Brooksdirecteur exécutif de la Coalition juive républicaine, a déclaré Le Washington Post le vendredi.

Même certains des alliés habituels de Trump se sont prononcés contre la réunion. David M. Friedmanqui a été ambassadeur de Trump en Israël, n’a pas hésité à critiquer son ancien patron, tweeter que le 45e président était « mieux que ça ». Il a ajouté: «Même une visite sociale d’un antisémite comme Kanye West et d’une racaille humaine comme Nick Fuentes est inacceptable. Je vous exhorte à jeter ces clochards dehors, à les désavouer et à les reléguer dans la poubelle de l’histoire à laquelle ils appartiennent.

Ancien New Jersey Chris Christiqui a été un peu dans le coin de Trump, est allé jusqu’à dire au New York Times que c’était “un autre exemple d’un terrible manque de jugement de la part de Donald Trump, qui, combiné à ses mauvais jugements passés, fait de lui un général intenable candidat aux élections du Parti républicain en 2024. »

Trump a nié connaître Fuentes et a déclaré qu’il ne savait pas que Kanye avait invité le négationniste de l’Holocauste. “La semaine dernière, Kanye West m’a appelé pour dîner à Mar-a-Lago”, a déclaré Trump sur Truth Social, selon Le Washington Post. “Peu de temps après, il s’est présenté de manière inattendue avec trois de ses amis, dont je ne savais rien.” Kanye n’a pas encore répondu aux critiques.

Fuentes, qui a été interdit sur toutes les principales plateformes de médias sociaux, a une histoire de commentaires controversés, y compris son scepticisme à propos de l’Holocauste, qui peut être vu ici. Dans son émission YouTube intitulée “America First”, Fuentes a décrit le peuple juif comme “une élite tribale hostile” et a appelé l’État d’Israël “l’anti-Christ”, par Newsweek. Le point de vente a également rapporté que Fuentes avait utilisé l’application Telegram plus tôt ce mois-ci pour dire : « Les Juifs ont trop de pouvoir dans notre société. Les chrétiens devraient avoir tout le pouvoir, tout le monde très peu.

Entre-temps, Jonathan Greenblatt, PDG de l’Anti-Defamation League, s’est joint à l’appel à la condamnation. «Pour Donald Trump, dîner avec des suprématistes blancs notoires et des fanatiques impénitents, je pense qu’au minimum, c’est clarifiant. Il essaie de redonner la haine à l’Amérique et mène sans doute la campagne présidentielle nationaliste blanche la plus irréprochable que nous ayons jamais vue », a-t-il déclaré. CNN.