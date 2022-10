Kanye West plaisante sur la “coupure des liens” avec lui-même après la séparation d’Adidas Mopays.com

Voir la galerie





Crédit d’image : Shutterstock

“J’ai dû couper les ponts, mon frère” Kanye “Ye” West posté sur Instagram le 27 octobre tout en partageant une capture d’écran d’un compte d’actualités parodique. “Ye aurait coupé les liens avec Kanye West”, lit le titre, ainsi que “Yeezy affirme qu’ils ont également mis fin aux relations commerciales avec Kanye”. West, 45 ans, n’était apparemment pas contrarié que son empire commercial s’effondre suite à ses commentaires antisémites répétés. Quelques jours avant que Ye “coupe les liens” avec lui-même, Forbes a rapporté que Ye avait perdu son statut de milliardaire après qu’Adidas a annoncé qu’il ne fonctionnerait plus avec Ye et ses baskets Yeezy et qu’ils retiraient ses produits des étagères.

Vous ne sembliez pas dérangé par ce mouvement et tous les autres refusaient de travailler avec lui. “Ari Emmanuel», a écrit Ye dans un deuxième post Instagram, s’adressant au meilleur agent de talent de l’industrie du divertissement qui a appelé les entreprises à cesser de travailler avec Ye, selon CBS News. “J’ai perdu [two] milliards de dollars en un jour / et je suis toujours en vie / C’est un discours d’amour / Je t’aime toujours / Dieu t’aime toujours / L’argent n’est pas qui je suis / Les gens sont qui je suis.

Foot Locker a annoncé le 25 octobre qu’il “ne prendrait en charge aucune future livraison de produits Yeezy, et nous avons demandé à nos opérateurs de vente au détail de retirer tout produit existant de nos étagères et de nos sites numériques”, selon Forbes. Bien que Gap ait annoncé en septembre qu’ils se séparaient de Ye après les avoir accusés d’avoir rompu leur contrat, le magasin a annoncé qu’il “prenait des mesures immédiates pour retirer les produits Yeezy Gap de nos magasins, et nous avons fermé yeezygap.com” suite à ses propos antisémites. coups de gueule. JP Morgan aurait décidé de ne plus faire affaire avec Ye. MRC a annoncé qu’il avait mis de côté un documentaire terminé sur Ye, et l’agence artistique CAA a abandonné Ye.

Balenciaga a également annoncé qu’il “n’a plus aucune relation ni aucun projet de projets futurs liés à cet artiste”. Le label Def Jam, qui fait partie d’Universal Music Group, a également confirmé qu’il ne travaillait plus avec West. “La relation de Def Jam avec Ye en tant qu’artiste d’enregistrement, le partenariat de Def Jam avec l’entreprise du label GOOD Music et l’accord de marchandise de Ye avec Bravado ont tous pris fin en 2021”, a déclaré UMG dans un communiqué à Le journaliste hollywoodien. « Il n’y a pas de place pour l’antisémitisme dans notre société. Nous sommes profondément engagés dans la lutte contre l’antisémitisme et toute autre forme de préjugé.

PDG de Spotify Daniel Eck a déclaré à Reuters que la musique de Ye n’enfreignait aucune politique anti-haine, c’est pourquoi elle reste sur la plateforme de streaming. “C’est vraiment juste sa musique, et sa musique ne viole pas notre politique”, a déclaré Ek, ajoutant : “C’est à son label de décider s’il veut agir ou non.” Ek a condamné les “commentaires juste horribles” de Ye mais a déclaré que la musique resterait jusqu’à ce que son label fasse quelque chose. Cependant, Peloton a “suspendu indéfiniment” la lecture de la musique de Kanye West pendant ses cours d’entraînement en streaming, par CNN.

Mercredi 26 octobre, Ye aurait été escorté hors du siège social de Skechers à Los Angeles. Vous “êtes arrivé sans prévenir et sans invitation”, a déclaré la société, selon CNN. Il se serait livré à un “tournage non autorisé” et aurait été escorté “après une brève conversation”.

“Skechers n’envisage pas et n’a pas l’intention de travailler avec West”, a déclaré la société dans son communiqué. “Nous condamnons ses récents propos qui divisent et ne tolérons pas l’antisémitisme ou toute autre forme de discours de haine.”