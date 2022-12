Kanye West perd son diplôme de l’Art Institute of Chicago

En 2015, Kanye West a été honoré par la School Of Art Institute de Chicago avec son propre doctorat honorifique. L’honneur a été décerné à Ye en reconnaissance de ses contributions à l’art et à la culture. À l’époque, Ye était sans aucun doute l’un des plus grands artistes de la planète.

La School Of Art Institute de Chicago annule le diplôme honorifique de Kanye West pour discours haineux

Depuis que le diplôme a été décerné, Kanye West a eu plusieurs moments qui ont généré des réactions négatives. Chose intéressante, ces incidents ne justifiaient pas que l’école s’exprime. Avec sa récente rhétorique antisémite, l’école reprend maintenant le diplôme d’honneur de West. L’action intervient après qu’une pétition a été lancée pour priver West de l’honneur.

“Quelle que soit sa contribution avant la réception de ce prix, il est préjudiciable de permettre à Ye, comme il est actuellement connu, de continuer à utiliser l’école de l’Art Institute de Chicago pour aider à légitimer la haine et la violence”, lit-on dans la pétition. partie. “Ce préjudice affecte les artistes, designers et universitaires affiliés à la School of the Art Institute of Chicago et leurs valeurs de justice, de compassion et de liberté d’expression sans haine.”

SAIC La présidente Elissa Tenny a répondu à la pétition dans une lettre.

“En tant que communauté, nous savons qu’il existe des opinions divergentes sur ce que devrait être la réponse de notre école, même si nous convenons tous que son comportement est indéfendable.” Jenny a continué à qualifier les commentaires de Ye de “dégoûtants et condamnables” et ont été “douloureux pour toute notre communauté”. “Ce fut une décision difficile à prendre et qui a été mûrement réfléchie”, a écrit Tenny.

C’est la première fois en 80 ans que l’école doit révoquer un diplôme. Pour Ye, ce n’est qu’une autre perte au cours des derniers mois d’essayer d’atteindre ce qu’il appelle la “liberté”.