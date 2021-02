Kanye West pense que sa candidature controversée à la présidence de 2020 lui a coûté son mariage alors que Kim Kardashian demande le divorce

KANYE West pense que sa candidature controversée à la présidence de 2020 « lui a coûté son mariage ».

La future ex-femme du rappeur Kim Kardashian a demandé le divorce vendredi.

Suite à la nouvelle de leur scission officielle, une source a révélé à GENS que le rappeur de 43 ans croit sa tentative de devenir Président conduit à la fin de leur mariage.

Selon un initié, Kanye a été «envoyer des SMS» et «parler des choses».

La source a dit « il est à cet endroit de » si seulement « , » ajoutant: « » Si seulement j’avais fait cela, si seulement je ne l’avais pas fait. » Il traite les choses. «

Ils ont poursuivi: «Il pense que la course présidentielle a été la goutte qui a brisé le dos du chameau.

«Avant cela, il y avait de l’espoir. Après cela, aucun. Cela lui a coûté son mariage.

Le L’incroyable famille Kardashian Star a demandé le divorce de Kanye plus tôt vendredi.

Une autre source proche de la Célèbre rappeur Raconté GENS cette il « n’est pas content » du divorce, mais a accepté que son mariage soit terminé.

KimLe dépôt du dossier intervient après des mois de spéculation sur le fait que la paire avait décidé de démissionner.

TMZ a rapporté que la femme de 40 ans demandait la garde légale et physique conjointe des quatre enfants du couple.

Des sources proches de la célèbre famille ont déclaré au point de vente que Kanye est «bien» avec l’accord de garde partagée et ils sont «engagés à la coparentalité ensemble».

Kim et Kanye, qui s’est marié en 2014, partagent ses filles North, sept ans, Chicago, trois ans, et leurs fils Saint, cinq ans et Psalm, un petit garçon d’un an.

La spéculation selon laquelle leur mariage était en difficulté a commencé lorsque le célèbre rappeur a fait une série d’allégations sauvages contre Kim et elle famille sur Twitter et lors d’un rassemblement présidentiel en juillet.

Kanye a fondu en larmes en affirmant lors du rassemblement controversé que Kim envisagé d’avorter son aîné North.

Après avoir partagé que son père voulait l’avorter, Kanye a commencé à pleurer de manière hystérique en se rappelant que le couple se demandait s’il fallait le faire. Kim’s première grossesse.

Il a crié à la foule: « Elle avait les pilules dans sa main. »

« Ma copine m’a appelé en criant, en pleurant. Je suis un rappeur. Et elle a dit que je suis enceinte. Elle pleurait. »

L’espoir présidentiel – qui a déclaré travailler sur son ordinateur portable à Paris au moment de la conversation – a ajouté: « Mon écran est devenu noir et blanc.

«Et Dieu a dit, ‘si vous foutez ma vision, je vais foutre la vôtre.’

«Et j’ai appelé ma copine et j’ai dit que nous allions avoir cet enfant.

« Même si ma femme devait divorcer après ce discours, elle a amené North dans ce monde. »

Ses pitreries sauvages se sont poursuivies lorsqu’il a allégué qu’il avait tenté de divorcer après avoir rencontré l’ex-Meek Mill de Nicki Minaj dans un hôtel il y a deux ans.

Alors que beaucoup de gens ne prenaient pas au sérieux la candidature de Kanye à la présidence, le rappeur fait la promotion de sa campagne sur les réseaux sociaux et a encouragé ses fans à voter pour lui.