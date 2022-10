Kanye West partage sa rencontre avec Gabriella Karefa-Johnson de Vogue

Après avoir calomnié la rédactrice en chef de Vogue Gabriella Karefa-Johnson, Kanye West révèle qu’ils se sont rencontrés et ont discuté de leurs points de vue et ont convenu d’être essentiellement en désaccord.

Hier, après que Kanye West a frappé Instagram et calomnié la rédactrice en chef de Vogue Gabriella Karefa-Johnson et ses bottes sur Instagram, il a immédiatement reçu un contrecoup. Ce contrecoup lié au contrecoup de son t-shirt «White Lives Matter» un jour avant et formé comme Voltron. Le directeur créatif suprême Tremaine Emory a rapidement répondu en disant à Kanye de garder les noms de Virgil Abloh et Gabriella hors de sa bouche. Gigi Hadid a également sauté dans les commentaires pour le traiter de « tyran ». Les commentaires ont même incité Vogue à publier une déclaration en faveur de Gabriella.

Kanye West révèle qu’il a rencontré Gabriella Karefa-Johnson et qu’ils se sont tous les deux excusés avant d’accepter de ne pas être d’accord

Hier soir, Kanye West a révélé qu’il avait rencontré la rédactrice en chef de Vogue Gabriella Karefa-Johnson pendant deux heures dans leur restaurant préféré Ferdie. Ye a expliqué qu’il avait l’impression qu’elle était habituée à parler de son expression et qu’il avait compris que Vogue ne lui avait pas dit de commenter son t-shirt “White Lives Matter”. La conversation a également été filmée et devrait sortir prochainement si ce n’est aujourd’hui. En bref, Ye a déclaré que la réunion était qu’ils acceptaient d’être en désaccord et se connectaient sur leur combat individuel pour être accepté dans le monde de la mode.

Vous avez encore eu le temps ce matin de répondre à tous ceux qui ont essayé de se retourner contre lui. Sur Instagram, il a posté et demandé pourquoi ils ne parlaient pas et ne l’ont pas soutenu lorsqu’il a posté qu’il ne pouvait pas voir ses enfants. Il a également posé la question de savoir pourquoi tout le monde ne parle que de sa différence d’opinion.