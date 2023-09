« Kanye West ‘organise un mariage d’étrangers à Florence et pose pour des photos’ avec le couple américain ravi

Kanye West a écrasé le mariage d’un couple au hasard en Italie, pour le plus grand plaisir des mariés, semble montrer la vidéo.

West et sa « femme » Bianca Censori ont fait sensation dans le pays après une série d’apparitions publiques controversées ces dernières semaines, notamment en étant surpris avec ses fesses exposées et avec la tête de sa femme sur ses genoux lors d’une promenade en bateau à Venise.

Mais cette fois, ses pitreries publiques semblent moins susceptibles de provoquer des bouleversements, car il semble qu’il ait été aperçu dans une vidéo TikTok saluant l’heureux couple et prenant des photos avec eux.

Les images, devenues virales ce week-end, ont été capturées dans une église de Florence et montrent les mariés rayonnants serrant la main et bavardant avec un homme que l’on pense être occidental, alors que les flashs de l’appareil photo se déclenchent. « Imaginez prendre une photo [with] Kanye West à votre mariage italien », peut-on lire dans la légende de la vidéo.

«À Atlanta, nous vivons juste au-dessus de Grant Park», lui dit le marié. L’homme que l’on pense être West est drapé dans l’uniforme entièrement noir familier du rappeur qui couvre la majeure partie de son corps et de son visage, ce qui signifie que son visage n’est pas réellement vu dans le clip.

Kanye West a écrasé le mariage d’un couple au hasard en Italie, pour le plus grand plaisir des mariés, comme le montre la vidéo (photo)

On ne sait pas exactement ce qui l’a poussé à faire une apparition au mariage, ni exactement quand et où la vidéo a été tournée à Florence.

Le rappeur controversé n’est pas étranger à surprendre les gens lors des mariages. En 2016, il a pris le micro lors de la cérémonie du magnat de la vie nocturne de Miami, Dave Grutman, et a fait référence à son tristement célèbre incident avec Taylor Swift aux VMA de 2009.

« Je vais te laisser finir », a déclaré Kanye lors du mariage. « Mais Dave et Isabela ont eu l’un des meilleurs mariages de tous les temps ! »

La vidéo est apparue un jour après que MailOnline a révélé que West et Censori faisaient l’objet d’une enquête policière après avoir été pris dans une position compromettante à Venise.

Le couple a suscité la controverse la semaine dernière alors qu’il se trouvait dans la ville romantique de Venise, lorsque West a exposé ses fesses nues alors qu’il était sur un bateau et que Bianca a été vue agenouillée devant lui.

Sur d’autres images, le rappeur américain de 46 ans a été vu assis à l’arrière d’un taxi fluvial tandis que l’Australienne Bianca, 28 ans, avait la tête sur ses genoux.

La société qui exploite le bateau a depuis interdit le couple pour cet incident « obscène », et la police ne semble pas avoir ouvert une enquête.

West devrait être interrogé dans les prochains jours sur ce qu’il a vu exactement sur le bateau et la police demande également aux photographes de remettre les images qui ont été partagées dans le monde entier.

Une source policière de Venise a déclaré : « Il existe des normes de bienséance publique qui doivent être respectées aussi bien par les touristes que par les locaux et tout manquement est sévèrement puni.

« Les images de West avec son pantalon baissé alors qu’il était dans un taxi alors que lui et son partenaire traversaient le lagon ont été vues partout dans le monde.

La police enquête sur Kanye West et sa « femme » Bianca Censori après qu’ils ont été filmés dans une position compromettante pendant leurs vacances en Italie (photo)

Avant de monter à bord du bateau, West était couverte de la tête aux pieds dans un ensemble entièrement noir tandis que Censori portait un trench-coat jusqu’aux genoux qu’elle associait à une paire de talons nude.

Le couple a fait la une des journaux pour ses choix vestimentaires étranges, les critiques accusant Censori de « se promener pratiquement nu » dans ce pays catholique conservateur.

« On pouvait clairement voir que son pantalon était à moitié baissé et nous avons reçu des plaintes de personnes qui en ont été témoins. Nous avons désormais identifié le conducteur du bateau et nous allons lui demander également ce qu’il a vu.

« Les images montrent clairement le couple dans un état d’intimité et si le procureur local décide de porter plainte, nous en informerons le couple, très probablement par l’intermédiaire des ambassades compétentes. »

« L’infraction faisant l’objet de l’enquête concerne des actes contraires aux bonnes mœurs qui sont passibles d’une sanction administrative. »

Les responsables vénitiens ont également exprimé leur indignation – ce qui n’est guère surprenant étant donné que la ville impose des amendes pour des infractions telles que la baignade dans les canaux, les pique-niques en plein air et le fait de s’étendre sur les marches des bâtiments publics.