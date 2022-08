Kanye West ne sera pas inculpé pour avoir frappé un fan à Hollywood

Kanye West ne fera pas face à des accusations découlant d’une altercation à Hollywood où il a été accusé d’avoir mis la patte à un fan.

Même si Kanye West a trouvé Dieu, il est toujours de Chicago et plus tôt cette année, il aurait frappé un fan pour des raisons inconnues. L’altercation s’est produite en janvier près de son entrepôt de Soho et a dégénéré à partir d’une dispute qui serait devenue physique après un va-et-vient intense. Alors que la dispute s’intensifiait, West aurait frappé le ventilateur et une partie des conséquences a été enregistrée sur bande.

Kanye West ne sera pas accusé d’avoir mis les pattes de Yeezus sur un fan ennuyeux à Hollywood.

Après le prétendu coup de poing, TMZ a publié une vidéo montrant une partie de l’altercation entre Ye et un homme non identifié. Une fois la vidéo publiée, des rumeurs ont circulé selon lesquelles le “fan” semblait être un vendeur d’autographes qui essayait de faire signer à Kanye ses articles pour faire de la banque. PageSix a rapporté que le fan avait apparemment demandé à West son autographe plus tôt dans la semaine, et le rappeur est devenu furieux quand on lui a demandé à nouveau.

Heureusement pour Ye, il ne sera pas inculpé pour l’altercation, a déclaré le bureau du procureur de la ville de Los Angeles.

“Après un examen approfondi et minutieux de toutes les preuves, notre bureau refuse de déposer un dossier en raison de l’absence de probabilité raisonnable de condamnation.”

La vidéo ne montrant pas réellement le coup de poing ou la poussée présumés, il est probable qu’il n’y avait pas suffisamment de preuves pour prendre des mesures plus fortes.