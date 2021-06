Kanye West ne quittera pas le Wyoming de 28 millions de dollars au milieu du divorce de Kim Kardashian parce que la propriété privée est «bonne pour sa santé mentale»

KANYE West prévoit de rester dans l’ouest dans son ranch de 28 000 000 $ du Wyoming parce que c’est « bon pour sa santé mentale ».

Le père de quatre enfants prépare actuellement son divorce avec son ex-femme Kim Kardashian, 40 ans, alors qu’elle réside à LA avec leurs enfants.

Kanye West reste dans le Wyoming car c’est bon pour sa santé mentale[/caption]

Kim Kardashian a demandé le divorce du rappeur en février 2021[/caption]

Kanye envisage de rester dans son ranch du Wyoming[/caption]

Kanye, 43 ans, a initialement déménagé dans le domaine après sa panne en 2020 et en a fait sa base au cours de sa la campagne présidentielle.

Le rappeur voulait déménager sa famille en Géorgie mais Kim a opposé son veto à l’idée et a insisté pour que leurs enfants soient élevés en Californie avec son côté de la famille.

Maintenant, une source proche de la star de College Dropout a révélé que le changement de décor lui faisait du « bien ».

Parler à Nous hebdomadaire, l’initié a déclaré : « Le Wyoming est également un endroit idéal pour la santé mentale de Kanye.

Kim ne voulait pas quitter LA pour le Wyoming[/caption]

Kanye voulait que Kim et les enfants vivent avec lui au ranch[/caption]

« Il est devenu obsédé par l’idée de commencer une escapade d’artistes dans le Wyoming où il pourrait se concentrer sur sa musique, sa mode et son art.

« Kanye aime ses enfants et ils viennent lui rendre visite, mais Kanye a estimé qu’il ne pouvait pas créer aussi bien à LA, la nature expansive et l’intimité l’ont aidé à être inspiré.

« Kanye aime aussi que tous ceux qui viennent au ranch soient là pour les affaires ou pour l’art. »

Plus tôt cette année suite à l’annonce du divorce de Kim et Kanye, une source proche du créateur de Yeezy a dit en exclusivité au Sun il « ne vivra plus jamais à Los Angeles ».

Une source proche de Kanye a déclaré qu’être au ranch était bon pour sa santé[/caption]

La star prévoit de faire de son ranch du Wyoming et de son église d’Atlanta ses résidences principales après la finalisation de son divorce.

L’ex-employé du magnat de la musique et de la mode, âgé de 43 ans, a déclaré que rester à l’écart de son ex-femme Kim et de sa « maman » Kris Jenner « sera bon pour sa santé mentale », car les visites de Kim au Wyoming l’ont toujours laissé « impacté ».

Sur le récent épisode de L’incroyable famille Kardashian, Kim a été vue s’effondrer alors qu’elle parlait de son mariage.

Les deux méga stars ont rompu après 13 ans ensemble[/caption]

Pendant leurs vacances à Lake Tahoe, Khloé, 36 ans, a demandé à Kim : « Comment allez-vous, vous et Kanye ? »

Kim avait l’air triste en disant: « Il n’y a pas de combat, comme maintenant, tout est calme, alors je fais avec maintenant. »

Khloe a déclaré dans un confessionnal: « Kim a tellement de choses à faire en ce moment. Et c’est difficile parce que juste avant d’arriver ici, Kim et Kanye se sont lancés dans cet énorme combat.

Un clip est ensuite diffusé de Kim sanglotant sur le lit à côté de sa sœur Kylie Jenner, alors qu’elle disait : « Je ne peux plus faire ça. Je ne peux pas.

Kim et Kanye dans des moments plus heureux au ranch[/caption]

« Comment suis-je encore dans cet endroit où je suis coincé depuis des années ?

« Comme s’il allait et déménageait dans un état différent chaque année. »

La mère de quatre enfants a poursuivi: «Et je dois être dans un endroit où je suis ensemble pour les enfants.

«Et c’est un père incroyable. Et il a fait un travail incroyable.

Elle a poursuivi: « Je pense qu’il mérite quelqu’un qui peut soutenir chacun de ses mouvements et aller dans le Wyoming pour être avec lui et le suivre partout.

Kim est tombée en panne dans un récent épisode de KUWTK à propos de son mariage[/caption]





« Il mérite une femme qui voyage avec lui et qui est là pour tout. J’ai l’impression d’être un putain d’échec.

La star de la télévision a conclu: « Oui, je me sens comme un perdant, c’est la fin d’un mariage de 13 ans.

« Mais je ne peux même pas y penser. Je veux être heureux. »

Kim et Kanye ont quatre enfants ensemble[/caption]