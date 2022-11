Kanye West ne peut pas vendre de chemise blanche Lives Matter en raison d’une marque de commerce

Deux animateurs de radio révèlent que Kanye West ne peut pas vendre ses chemises «White Lives Matter» après que la marque leur ait été offerte pour protéger quiconque abuse de l’expression.

Kanye West a provoqué un pandémonium absolu lors de son défilé de mode Yeezy SZN 9 arborant un t-shirt «White Lives Matter». Le tee-shirt a volé tout l’éclat des collections de tout le monde, y compris la sienne, et a semé le chaos des deux côtés de l’étang. Le tee a engendré un va-et-vient passionné entre Diddy et Kanye. Le contrecoup sur le tee a ouvert la voie à une tournée médiatique qui se terminerait par le retrait de Kanye West d’Adidas et son interdiction sur les réseaux sociaux. Kanye prévoyait toujours de libérer le tee-shirt quels que soient les dangers menacés contre ceux qui le portaient. Ce plan a peut-être rencontré un obstacle grâce à deux animateurs de radio et à leurs auditeurs.

Le t-shirt “White Lives Matter” de Kanye West ne sortira pas après que la marque aura été donnée à deux animateurs de radio pour protection

Si quelqu’un, y compris Kanye West, pense qu’il utilisera l’expression «White Lives Matter» pour gagner de l’argent, il a autre chose à venir. Hôtes de Chiffre civique, Ramses Ja et Quinton Ward de Phoenix possèdent désormais la marque déposée de la phrase. Un auditeur anonyme a contacté les hôtes et a révélé qu’ils détenaient la marque mais qu’ils lui faisaient confiance. Toute personne l’utilisant sera immédiatement frappée d’une lettre de cessation et d’abstention.

“L’auditeur ne voulait en aucun cas être associé à cela, mais il reconnaît l’importance de la propriété”, a déclaré Ja. Radio Nationale Publique. «Vous pouvez empêcher que de mauvaises choses ne se produisent en le possédant. Vous pouvez façonner les résultats. “Nous parlons de toutes les choses dont il faut parler, n’est-ce pas?” Ja a dit à NPR. “Cette personne écoute notre émission et dit:” Vous savez, qui serait le meilleur décideur pour l’avenir de cette chose qui m’appartient maintenant? Seraient ces messieurs. Et donc cette personne nous a de nouveau tendu la main, stipulant: “Hé, écoutez, si jamais quelque chose se passe à l’avenir, financièrement, s’il vous plaît, vous savez, donnez la moitié à ces certaines organisations.” Et nous avons l’intention de le faire si ce jour vient un jour.

Selon TMZles hôtes seraient enclins à accepter une offre pour la marque, mais cela coûtera plus d’un milliard de dollars à toute personne intéressée.