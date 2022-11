Kanye West ne peut pas éloigner les enfants de Kim peut assister aux fêtes d’anniversaire – Hollywood Life

Voir la galerie





Kim Kardashian42, et Kanye West, 45 ans, se font légalement et plus. Mais leur famille de six personnes continuera de fonctionner, car ils coparentent des enfants Nord9, Saint6, Chicago4 et Psaume, 3, et partager la garde légale conjointe. Et dans les documents obtenus par HollywoodLa Vie le 29 novembre, quelques détails notables sont apparus, notamment le fait que le célèbre rappeur mercuriel ne pourra pas éloigner ses enfants de la résidence de leur mère à Hidden Hills, à Los Angeles, mais il pourra assister à leurs fêtes d’anniversaire – avec certaines conditions.

Dans les documents finalisés, il est noté que jusqu’à ce que les enfants mineurs soient majeurs, “aucun des parents ne doit déplacer les résidences de l’enfant mineur à plus de 60 miles des résidences existantes à Hidden Hills, en Californie, sans obtenir au préalable l’accord écrit de l’autre partie ou une ordonnance du tribunal ». Cela signifie que Kanye ne pourra pas transplanter ses enfants dans son somptueux ranch du Wyoming à 14 millions de dollars sans passer par des étapes légales.

Et vous, qui paierez maintenant le Kardashian star 200 000 $ par mois en pension alimentaire pour enfants, sera également autorisé à assister aux célébrations d’anniversaire de ses enfants – mais seulement si les deux parties sont d’accord. “Les parties auront toutes deux accès aux enfants mineurs lors de journées spéciales comme les anniversaires et, si elles le souhaitent toutes les deux, elles peuvent célébrer ensemble”, stipulent les documents. Dans une querelle de famille très médiatisée en janvier, Kanye a accusé sa belle-famille de ne pas lui “permettre” de savoir où se tenait le quatrième anniversaire de Chicago.

“Vous tous, je souhaite juste un joyeux anniversaire public à ma fille”, a-t-il déclaré à l’époque, par TMZ. « Je n’avais pas le droit de savoir où était sa fête. Ce n’est rien de légal. C’est le genre de jeux auxquels on joue. C’est le genre de chose qui a affecté ma santé le plus longtemps et je ne joue tout simplement pas. Cependant, le rappeur s’est rendu à l’événement et a été vu à la fête via une histoire Instagram publiée par Travis Barkersa belle-fille, Atiana De La Hoya. Dans le clip, il a été observé en train de discuter avec son ancienne belle-mère avec Kris Jenner67.

Lors d’un échange ultérieur sur les réseaux sociaux en octobre, l’ancienne belle-sœur Khloe kardashian, 38, a contesté le récit de la fête d’anniversaire, mais Ye a riposté en qualifiant la famille de “menteurs” et en accusant d’avoir “essentiellement kidnappé Chicago” pour la fête d’anniversaire. Il les a ensuite accusés d’avoir également tenté de contrecarrer sa participation à une fête pour le Psaume. “Vous avez également organisé une fête avant l’anniversaire de Psalm quand je revenais du Japon pour être là pour son anniversaire et la première fois que j’en ai entendu parler, c’était en voyant des photos de la fête en ligne”, a-t-il écrit.

Il convient également de noter que Kanye a eu du mal à dépasser la scission et a laissé tomber à plusieurs reprises des indices pas si subtils qu’il voulait que sa famille revienne. Dans tous les cas, et dans la déclaration qui compte peut-être le plus, le divorce définitif stipule que l’ancien couple coparentera leurs enfants de bonne foi. “Dans l’exercice de la garde légale conjointe, les parties se consulteront sur toutes les décisions importantes concernant la santé, l’éducation et le bien-être des enfants mineurs”, indiquent les documents.