Kanye West menace l’ex Kim Kardashian pour leurs enfants dans une interview explosive et prévient que leur bataille pour la garde n’est “pas terminée”

KANYE West a menacé que les batailles avec son ex-femme Kim Kardashian – y compris le débat sur l’école de ses enfants – ne sont pas encore terminées.

Dans la deuxième partie de son entretien avec l’animateur de Fox News, Tucker Carlson, le rappeur a de nouveau soulevé ses objections à l’école privée exclusive que fréquentent ses enfants.

Kanye a également apparemment menacé son ex-femme Kim Kardashian pour la garde de leurs enfants[/caption]

“Ce qu’ils font, c’est prendre toutes les célébrités, les acteurs et les basketteurs, et les jeter dans cette seule école, et ils endoctrinent les enfants”, a déclaré Kanye à l’animateur vendredi.

« Mon fils, Psalm, est brillant. Alors en ce moment, ils cherchent à comprendre comment l’endoctriner pour qu’il soit une autre partie du système.

Le hitmaker a dit avant qu’il voulait que ses enfants soient dans sa propre Donda Academy.

Kanye a ensuite tourné son attention vers l’ex-femme Kim, et un “compromis” que les deux ont sur l’endroit où leurs enfants vont à l’école – un compromis avec lequel il semble être d’accord.

“En ce moment, nous avons un compromis”, a-t-il dit, promettant, “mais je n’ai pas fini parce que je ne fais pas de compromis.”

Kanye avait précédemment menacé d’intenter une action en justice contre Kim pour obtenir plus de contrôle sur leurs quatre enfants au milieu de leur querelle en cours.

Le mois dernier, l’homme de 45 ans s’est rendu sur Instagram pour attaquer son ex-épouse dans des messages répétés, dont beaucoup portaient sur l’école privée coûteuse que fréquentent ses enfants.

Un message menaçait d’impliquer les tribunaux, la star de la musique écrivant: “J’étais devenu fou avant de ne plus devenir fou. Ce n’est pas à Calabasas ou Hulu où mes enfants vont à l’école.”





Il a poursuivi : « Je ne suis pas le fou ici. C’est parti !

“Je ne m’arrêterai pas tant que je n’aurai pas eu mon mot à dire sur mes enfants, peu importe ce que cela coûte légalement.”

Il a légendé le message: “Viens me chercher. Je suis un homme de Dieu.

“Le travail du père est d’être le méchant parfois.”

COPIE INCORRECTE

Kanye a poursuivi ses attaques contre Kim lors de l’émission Tucker Carlson jeudi, lorsqu’il a dit à l’hôte qu’il blâmait Kim d’avoir utilisé les idées de sa marque, Yeezy, pour sa marque, SKIMS.

Il a également critiqué la société de vêtements de forme de la star de télé-réalité pour avoir utilisé des “images sexualisées”.

“J’ai eu beaucoup de problèmes avec l’imagerie de Skims”, a-t-il commencé.

“Il y avait beaucoup d’images trop sexualisées et des choses que je ne voudrais pas voir ma femme et mes filles faire pour vendre leur produit à l’avenir.”

Kanye a ensuite parlé de son implication dans les débuts de SKIMS, qui a été fondé en 2019 alors qu’ils étaient encore mariés.

“Skims est basé sur de nombreuses idées de Yeezy”, a-t-il affirmé.

“J’ai dû utiliser mes relations dans la mode pour établir Kim afin que les gens à la mode disent ‘Je suis prêt à porter la ligne de Kim.'”

Il a également affirmé qu’il ne savait pas que Josh Kushner détenait une participation de 10% dans SKIMS, alors qu’il en possédait 5%.

Kanye partage quatre enfants, dont les filles North, neuf ans, et Chicago, quatre ans, avec Kim.

Les deux ont divorcé en mars.

VOTER 4 KANYE

Kanye n’a jamais hésité à dire ce qu’il pensait et, en 2020, a même annoncé qu’il se présentait à la présidence.

Cette année-là, il s’est présenté comme candidat indépendant aux côtés de la prédicatrice du Wyoming Michelle Tidball, mais a finalement perdu aux élections générales.

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi il voulait se présenter à la présidence, il a expliqué : « C’est quand on m’a offert les Michael Jackson Video Vanguard Awards à MTV.

“Je me souviens d’être chez ma mère, ma belle-mère, parce que ma maison était en travaux, elle m’appelle ‘fils’ et je l’appelle ‘maman’, j’étais sous la douche, je pensais, j’écris des raps en la douche.”

“Cela m’a frappé de dire:” Vous allez vous présenter à la présidence “, et j’ai commencé à rire hystériquement, j’étais, comme, c’est le meilleur, je vais y aller et ils vont penser que je Je vais faire ces chansons et le faire pour le divertissement, à quel point les remises de prix sont truquées, puis dire que je vais me présenter à la présidence », a ajouté Kanye.

“Et j’ai juste ri sous la douche, je ne sais pas combien de temps, mais c’est à ce moment-là que ça m’a frappé.”

Bien qu’il ait pu être sur le bulletin de vote en tant qu’indépendant, il avait précédemment affirmé qu’il était membre de la «fête d’anniversaire».

À l’époque, il expliquait à Forbes l’origine du nom : “Parce que quand on gagne, c’est l’anniversaire de tout le monde.”

Kanye a parlé de divers sujets lors de son entretien de deux nuits[/caption]

Il semblait menacer que la bataille pour la garde de ses enfants n’est pas terminée[/caption]

Il a également reproché à Kim d’avoir utilisé les idées de sa marque, Yeezy, pour sa marque, SKIMS.[/caption]